Принц Вільям не планує миритися зі своїм молодшим братом, принцом Гаррі

Коронація стане першим разом, коли принц Гаррі та принц Вільям побачать один одного з того часу, як у січні були опубліковані мемуари герцога Сассекського "Запасний".

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Принц Гаррі та принц Вільям не планують організовувати зустріч "примирення" під час коронації короля Карла III 6 травня. Про це пише Express.

За словами королівського експерта, 38-річний Гаррі в суботу "душевно" поговорив зі своїм батьком, королем Карлом III, у спробі послабити напруженість у стосунках між парою. Однак у його спілкуванні з 40-річним принцом Вільямом не було досягнуто великого прогресу.

Також відомо, що в братів не буде часу зустрітися під час короткої поїздки принца Гаррі до Великобританії на коронацію батька. Редакторка журналу Majesty Magazine Інгрід Сьюард сказала The Sun, що, на її думку, у Гаррі та Вільяма "дуже щільні графіки" та що обговорення їхніх стосунків буде "іншим разом".

Принц Гаррі та принц Вільям Фото: Getty Images

Пані Сьюард розповіла, що рада, що Гаррі поговорив із королем Карлом, бо це "полегшило шлях до зближення". Зустріч принца Гаррі та принца Вільяма відбудеться вперше після виходу скандальної книги герцога Сасекського "Запасний", яка містить кілька звинувачень на адресу високопоставлених членів королівської родини, таких як принц Вільям і королева-консорт Камілла.

Нагадаємо, Букінгемський палац заявив, що принц Гаррі візьме участь у коронації свого батька у Вестмінстерському абатстві 6 травня. Однак його дружина Меган Маркл не приєдналася до історичної церемонії.

Також Фокус писав, що Кейт Міддлтон сказала Меган Маркл "сидіти ззаду", якщо вона прийде на коронацію.