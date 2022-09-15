"Таємний" син короля Карла III та королеви Камілли знову нагадав про себе

Чоловік не залишає спроб довести свою приналежність до королівської родини Великої Британії.

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56-річний інженер із Квінсленда Саймон Чарльз Доранте-Дей, який називає себе таємним сином короля Карла III та його дружини Камілли, повідомив, що він подасть у суд, щоб довести своє походження, незважаючи на смерть Єлизавети II. Про це він заявив в ефірі News7.

Доранте-Дей, усиновлений у віці восьми місяців, болісно відреагував на те, що принц Вільям отримав титул принца Вельського, який належить спадкоємцю престолу першої черги.

"Важко не сприйняти те, що Чарльз назвав Вільяма принцом Вельським, чимось іншим, окрім як стусаном в обличчя. Я не хочу так почуватися, але почуваюся. Я просто думаю, менше, що Чарльз може зробити, це дати мені відповідь — визнати мене. Він дає Вільяму такий титул, ну і де моя відповідь? Де мій тест ДНК? Якщо ти не мій батько, то доведи, що ти не батько", — заявив роздратований австралієць.

Протягом багатьох років Саймон говорив про своє бажання, щоб члени королівської родини пройшли тест ДНК. Він упевнений, що результат був би на його користь. Чоловік навіть звертався за порадою до старшого юрисконсульта після того, як лист, написаний королеві, де говорилося про його важке становище, не було удостоєно відповіді.

Передбачуваний син короля зізнався, що брав участь у дискусії із суддею та адвокатом, обговорюючи юридичний статус тоді ще принца Чарльза й те, чи захищений син королеви законом чи стоїть вище за нього.

Доранте-Дей народився в Портсмуті (Великобританія) 5 квітня 1966 року та був усиновлений у віці восьми місяців, після чого його родина переїхала в Австралію. Обидва прийомні дідусі та бабусі містера Доранте-Дея працювали на королеву та принца Філіпа в одному з їхніх королівських будинків, і він стверджує, що його прийомна бабуся сказала йому, що він син Чарльза та Камілли.

Якщо вірити цій інформації, виходить, що король Карл III і Камілла розпочали свої близькі стосунки в 1965 році.

Саймон стверджує, що Камілла була відсутня на британській громадській сцені, а король Карл III був відправлений у поїздку в Австралію за дев'ять місяців до народження дитини. За його словами, Камілла тримала сина до восьми місяців, приховуючи дитину від світу за допомогою королівської родини й офіцерів охорони. Вона довго не погоджувалася віддати малюка в прийомну родину. Головною умовою усиновлення нібито стало те, що його імена Саймон і Чарльз не зміняться.

Однак його хронологія подій суперечить офіційним записам, де йдеться, що новий король і Камілла зустрілися одне з одним через п'ять років після народження Доранте-Дея.

Камілла Паркер Боулз вийшла заміж за принца Чарльза у 2005 році, через 10 років після розлучення з Ендрю Паркером Боулзом. Саме її називають головною винуватицею нещасливого шлюбу спадкоємця престолу та принцеси Діани.

Нагадаємо, король Карл III уже першого тижня в новому статусі показав свою нестриманість на публіці.