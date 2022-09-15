"Тайный" сын короля Карла III и королевы Камиллы снова напомнил о себе

Мужчина не оставляет попыток доказать свою принадлежность к королевской семье Великобритании.

Related video

56-летний инженер из Квинсленда Саймон Чарльз Доранте-Дэй, который называет себя тайным сыном короля Карла III и его жены Камиллы, сообщил, что он подаст в суд, чтобы доказать свое происхождение, несмотря на смерть Елизаветы II. Об этом мужчина заявил в эфире News7.

Доранте-Дэй, усыновленный в возрасте восемь месяцев, болезненно отреагировал на то, что принц Уильям получил титул принца Уэльского, который полагается наследнику престола первой очереди.

"Трудно не воспринять то, что Чарльз назвал Уильяма принцем Уэльским, чем-то иным, кроме как пинком в лицо. Я не хочу так себя чувствовать, но чувствую. Я просто думаю, меньшее, что Чарльз может сделать, это дать мне ответ – признать меня. Он дает Уильяму такой титул, ну и где мой ответ? Где мой тест ДНК? Если ты не мой отец, то докажи, что ты не отец", – заявил раздосадованный австралиец.

В течение многих лет Саймон говорил о своем желании, чтобы члены королевской семьи прошли тест ДНК. Он уверен, что результат был бы в его пользу. Мужчина даже обращался за советом к старшему юрисконсульту после того, как письмо, написанное королеве, в котором говорилось о его тяжелом положении, не было удостоено ответа.

Предполагаемый сын короля признался, что участвовал в дискуссии с судьей и адвокатом, обсуждая юридический статус тогда еще принца Чарльза и то, защищен ли сын королевы законом или стоит выше него.

Доранте-Дэй родился в Портсмуте (Великобритания) 5 апреля 1966 года и был усыновлен в возрасте восьми месяцев, после чего его семья переехала в Австралию. Оба приемных дедушки и бабушки мистера Доранте-Дэя работали на королеву и принца Филиппа в одном из их королевских домов, и он утверждает, что его приемная бабушка сказала ему, что – он сын Чарльза и Камиллы.

Если верить этой информации, получается, что король Карл III и Камилла начали свои близкие отношения в 1965 году.

Саймон утверждает, что Камилла отсутствовала на британской общественной сцене, а король Карл III был отправлен в поездку в Австралию за девять месяцев до рождения ребенка. По его словам, Камилла держала сына до восьми месяцев, скрывая ребенка от мира с помощью королевской семьи и офицеров охраны. Она долго не соглашалась отдать малыша в приемную семью. Главным условием усыновления якобы стало то, что его имена Саймон и Чарльз не изменятся.

Однако его хронология событий противоречит официальным записям, в которых говорится, что новый король и Камилла встретились друг с другом через пять лет после рождения Доранте-Дэя.

Камилла Паркер Боулз вышла замуж за принца Чарльза в 2005 году, через 10 лет после развода с Эндрю Паркером Боулзом. Именно ее называют главной виновницей несчастливого брака наследника престола и принцессы Дианы.

Напомним, король Карл III уже в первую неделю в новом статусе показал свою несдержанность на публике.