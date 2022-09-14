Король Карл III выругался на публике (видео)

Монарх не смог скрыть своего раздражения из-за протекшей ручки.

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Несмотря на то, что принц Чарльз менее недели назад стал королем Карлом III, он уже дал понять, что хладнокровием и сдержанностью, присущими его покойной матери, похвастаться он не может. Уже дважды монарх дал волю эмоциям на публике, и в обоих случаях это было связано с ручками, пишет People.

Так, 13 сентября король вместе с супругой Камиллой приехали в замок Хиллсборо в Белфасте, Северная Ирландия, однако их визит омрачил небольшой инцидент.

Делая запись в книге посетителей замка Хиллсборо, король сначала написал неправильную дату, а потом вообще вскипел: "Господи, ненавижу это… Не выношу эту проклятую штуку. Каждый чертов раз".

Причиной всплеска эмоций стала протекшая в руках монарха ручка. Передавая ее жене, он увидел, что его руки запачканы. Король и королевы пытаются оттереть чернила, и Карл заметно нервничает, в то время, как Камилла сохраняет спокойствие. Затем королеве-консорту принесли еще одну ручку, чтобы завершить подписание.

Все это произошло всего через несколько дней, как у Чарльза случился еще один казус. Он имел место на Совете по присоединению, сделавшему официальное заявление в государственных покоях Сент-Джеймсского дворца в Лондоне в субботу.

Чарльз подошел, чтобы подписать Прокламацию о присоединении, и, похоже, был разочарован тем, что на маленьком столе, где едва умещалась большая папка с документами, стояли еще поднос для ручек и чернильница. Он жестом приказал помощникам убрать эти предметы со стола, однако те просто переставили их на другую сторону.

Как только документы были размещены для более удобного подписания, Чарльз снова дал сигнал помощнику убрать поднос с ручкой со стола, чтобы получить больше места.

Затем принцу Уильяму пришлось попросить вернуть письменные принадлежности, поскольку Чарльз унес ручку с собой.

После короля Прокламацию подписали королева-консорт Камилла, нынешний премьер-министр Лиз Трасс и другие высокопоставленные лица, включая архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби.

Напомним, королева Елизавета II оставила завещание, которое будет обнародовано только через 90 лет.