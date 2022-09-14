Король Карл III розлютився через ручку, яка потекла (відео)

Монарх не зміг приховати свого роздратування і вилаявся так, що його почули всі довкола.

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Попри те, що принц Чарльз менш ніж тиждень тому став королем Карлом III, він уже дав зрозуміти, що холоднокровністю та стриманістю, властивими його покійній матері, похвалитися він не може. Вже двічі монарх дав волю емоціям на публіці, і в обох випадках це було з ручками, пише People.

Так, 13 вересня король разом із дружиною Каміллою приїхали до замку Гіллсборо в Белфасті, Північна Ірландія, проте їхній візит затьмарив невеликий інцидент.

Роблячи запис у книзі відвідувачів замку Гіллсборо, король спочатку написав неправильну дату, а потім узагалі скипів: "Господи, ненавиджу це... Не виношу цю прокляту штуку. Кожен чортів раз".

Причиною сплеску емоцій стала ручка, що потекла в руках монарха. Передаючи її дружині, він побачив, що його руки забруднені. Король і королева намагаються відтерти чорнило, і Карл помітно нервує, тоді як Камілла зберігає спокій. Потім королеві-консорту принесли ще одну ручку, щоб завершити підписання.

Усе це сталося лише за кілька днів, як у Чарльза трапився ще один казус. Він стався на Раді з приєднання, яка зробила офіційну заяву в державних покоях Сент-Джеймського палацу в Лондоні в суботу.

Чарльз підійшов, щоб підписати Прокламацію про приєднання, і, схоже, був розчарований тим, що на маленькому столі, де ледве вміщалася велика папка з документами, стояли ще таця для ручок та чорнильниця. Він жестом наказав помічникам прибрати ці предмети зі столу, проте ті просто переставили їх на інший бік.

Як тільки документи розмістили для зручнішого підписання, Чарльз знову дав сигнал помічникові прибрати тацю з ручкою зі столу, щоб отримати більше місця.

Потім принцу Вільяму довелося попросити повернути письмове приладдя, оскільки Чарльз забрав ручку з собою.

Після короля Прокламацію підписали королева-консорт Камілла, нинішній прем'єр-міністр Ліз Трасс та інші високопосадовці, включаючи архієпископа Кентерберійського Джастіна Велбі.

Нагадаємо, королева Єлизавета II залишила заповіт, який оприлюднять лише через 90 років.