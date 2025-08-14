Ворожнеча принців Гаррі та Вільяма: тільки одна жінка могла б завершити цю "холодну війну"

Королівський письменник розкрив подробиці багаторічної сварки між принцами Вільямом і Гаррі. І розповів, що зробила б принцеса Діана, якби була жива.

Королівський експерт Ендрю Мортон вважає, що якби Діана була поруч, Гаррі та Вільям "вирішили б усе по-іншому", пише Mirror.

Принці Гаррі та Вільям у сварці багато років Фото: Getty Images

Ендрю Мортон, відомий своїми документальними свідченнями життя покійної принцеси Уельської, вважає, що давня ворожнеча між двома синами Діани є "великою втратою для британської монархії", і заявив, що Діана "поклала б край холодній війні" між принцами.

Вільям і Гаррі не розмовляють один з одним після багатьох років публічних нападок з боку герцогів Сассекських, але обидва чоловіки продовжують справу всього життя своєї покійної матері, займаючись різними благодійними проєктами, і готуються відзначити 28-ту річницю смерті принцеси Діани, яка в ніч на 31 серпня 1997 року загинула в ДТП у Парижі. Це сталося після того, як принц Гаррі "визнав, що він все ще є членом королівської сім'ї, і нарешті знайшов здоровий глузд".

Коли загинула принцеса Діана, принцу Вільяму було 15 років, а принцу Гаррі — 12. І вони підтримували один одного. Зараз, через десятиліття, вони віддалилися, чого Діана не могла передбачити.

Похорон принцеси Діани

"Діана завжди говорила, що у неї два сини не просто так — молодший буде поруч, щоб підтримати старшого в його самотньому тягарі майбутнього короля. Немає сумнівів, що Діана спробувала б виступити в ролі миротворця між ними. Якби вона була поруч, вони б усе вирішили по-іншому", — заявив Мортон.

Він додав: "Ми всі пам'ятаємо дні, коли Гаррі та Вільям жартували один над одним, і здавалося, що все в їхніх стосунках і майбутньому було вирішено — Гаррі, як завжди говорила Діана, стане вірним другом Вільяма. Це велика втрата для монархії".

Напруженість у стосунках між Вільямом і Гаррі загострилася 2020 року, коли Гаррі та Меган відмовилися від королівського життя і переїхали до Каліфорнії. Розбіжності лише посилилися після інтерв'ю Сассексів з Опрою Вінфрі 2021 року та мемуарів Гаррі "Spare" 2023 року, у яких королівська сім'я зазнала критики.

За словами Ендрю Мортона, були сказані слова, які спровокували "початковий розлад, і він так і не зажив".

Сам Гаррі пізніше в інтерв'ю визнав, що "деякі члени моєї сім'ї ніколи мене не пробачать".

Надії на перемир'я зародилися минулого місяця, коли старших помічників Гаррі та короля Чарльза помітили на зустрічі в Лондоні, але представників принца Вільяма там не було.

Джерела стверджують, що дзвінки та повідомлення Гаррі Вільяму залишилися без відповіді. Роберт Лейсі, автор книги "Битва братів", заявив: "Вони обидва глибоко переконані, що борються за основоположні принципи".

Малоймовірно, що принц Гаррі та принц Вільям помиряться Фото: Getty Images

Нагадаємо, минулого року принц Вільям раптово згадав свого брата Гаррі, але зробив це в контексті спогадів про матір.

Раніше королівський експерт і письменник Том Квінн, аналізуючи стосунки братів принца Вільяма і принца Гаррі, заявив, що їхня мати, принцеса Діана, була б шокована, ставши свідком такої ворожнечі між її синами.