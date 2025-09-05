Большая потеря для монархии: Букингемский дворец объявил о смерти члена королевской семьи

Умерла Ее Королевское Высочество герцогиня Кентская. Кэтрин ушла из жизни, когда рядом были самые родные. В течение десятилетий герцогиня исполняла обязанности члена королевской семьи, но в 2002 году отказалась от титула и сложила с себя обязанности.

Букингемский дворец с глубокой скорбью объявил о смерти 92-летней герцогини. Как сообщается, Ее Королевское Высочество мирно отошла в вечность минувшей ночью в Кенсингтонском дворце, в кругу своей семьи.

Король, королева и все члены королевской семьи выразили соболезнования герцогу Кентскому, его детям и внукам. В заявлении отмечается, что они с благодарностью вспоминают жизнь герцогини, ее многолетнюю преданность многочисленным организациям, искреннюю любовь к музыке и особое отношение к молодому поколению.

Герцогиня Кентская

Кэтрин, герцогиня Кентская (при рождении Кэтрин Люси Мэри Уорсли) — родилась 22 февраля 1933 года. Член британской королевской семьи, супруга принца Эдварда, герцога Кентского, являющегося внуком короля Георга V.

В 2002 году герцогиня Кентская отказалась от использования титула "Ее Королевское Высочество" и значительно сократила свои официальные обязанности. С тех пор в публичном пространстве ее в основном называли Кэтрин Кентская или Кэтрин, герцогиня Кентская, хотя в официальных документах, в частности в судебном циркуляре, сохранялся ее полный титул — "Ее Высочество Герцогиня Кентская". Несмотря на желание оставаться в стороне от публичной жизни, она все же время от времени принимала участие в важных церемониях и мероприятиях.

В 2022 году стала самым старшим членом британской королевской семьи после смерти королевы Елизаветы II.

