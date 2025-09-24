Зворушена та рішуча: Кейт Міддлтон з'явилась на публіці після курсу хіміотерапії (фото)

23 вересня 2025 року Кейт Міддлтон та принц Вільям відвідали місто Саутпорт. Вони віддали шану місцевій громаді, яка й досі оговтується від трагедії.

Подружжя завітало до дитячого садка та початкової школи Farnborough Road, де навчалася одна з жертв нападу, що стався 29 липня 2024 року. Тоді під час танцювального майстер-класу на тему пісень Тейлор Свіфт у Ланкаширі загинули троє дівчаток: шестирічна Бібі Кінг, семирічна Елсі Дот Станкомб та дев’ятирічна Аліса Да Сілва Агвіар, пише Closer.

Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали Саутпорт

Візит герцога й герцогині Кембриджських був тихим і стриманим. Вони зустрілися з учнями, вчителями та адміністрацією школи, вислухали їхні потреби та ініціативи з підтримки і відновлення довіри. Вільям і Кейт наголосили: хоча колективний біль не зникає, надія і солідарність залишаються.

Кейт і Вільям Фото: PA Кейт Міддлтон відвідала Саутпорт Фото: PA

Образ Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон, яка нещодавно завершила курс хіміотерапії, виглядала водночас зворушеною та рішучою. Це одна з перших її публічних появ після відновлення обов’язків. Для важливого дня герцогиня обрала стримане сіре пальто, під яким була рожева блузка із бантом. Образ доповнили класичні темні туфлі на підборах та простий природний макіяж.

Образ принцеси Уельської Фото: PA

Хвороба Кейт Міддлтон

Про свою хворобу Кейт оголосила 22 березня 2024 року у відеозверненні, де розповіла, що після операції на початку року лікарі виявили рак. Відтоді вона проходила профілактичну хіміотерапію. Попри втому та побічні ефекти лікування, герцогиня поступово повертається до виконання своїх публічних обов’язків, демонструючи стійкість і тиху силу.

