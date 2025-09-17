"Улюблена невістка" Кейт Міддлтон зацілувала короля Чарльза на публіці (фото, відео)

Кейт Міддлтон і король Чарльз ІІІ розділили зворушливий момент на похороні Кетрін, герцогині Кентської. Їхній тісний зв'язок можна пояснити, принаймні частково, їхнім подвійним діагнозом раку, про який стало відомо на початку 2024 року.

Related video

Принцеса Уельська поцілувала свекра в щоку та зробила реверанс, коли відходила від нього. Про це пише Marie Claire.

Кейт Міддлтон зробила реверанс перед королем Чарльзом

Принц Вільям також був присутній, серед інших. Пара стояла позаду монарха, коли присутні йшли зі служби. Це були перші католицькі похорони члена британської королівської родини, через те, що герцогиня прийняла віру в 1994 році.

Близькі стосунки короля Чарльза з невісткою

Миле спілкування Кейт Міддлтон зі свекром — це лише черговий прояв їхньої прихильності одне до одного. Монарх одного разу назвав її "своєю улюбленою невісткою" під час королівського візиту до Кенії у 2023 році.

Звісно, ​​однією з причин, чому король Чарльз і принцеса Уельська так зблизилися в останні роки, безсумнівно, є їхній подвійний діагноз раку. У 2024 році обидва члени королівської родини почали лікування від нерозкритих форм захворювання. Принц Вільям пізніше назвав цей рік "жорстоким".

Кейт Міддлтон та король Чарльз ІІІ Фото: Getty Images

"Це було жахливо. Це, мабуть, був найважчий рік у моєму житті", — зізнавався він.

Зрештою, 14 січня 2025 року Міддлтон оголосила, що перебуває в стадії ремісії.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, принцеса Уельська повернулася до свого класичного кольору волосся.