Королева Камілла пропустила похорон герцогині Кентської: в чому причина

Королева Камілла пропустила похорон герцогині Кентської через хворобу. Дружина короля Чарльза ІІІ прибула з Шотландії до Віндзора та наразі відновлюється після недуги.

Букінгемський палац повідомив, що Її Величність не змогла взяти участь у заупокійній месі за герцогинею Кентською у Вестмінстерському соборі 16 вересня через гострий синусит. Про це пише BBC.

Речник зазначив, що лікарі наполягли на відпочинку монаршої особи. Герцог Кентський був поінформований і, за словами представників, поставився до ситуації з розумінням.

Похорон герцогині Кентської

Король Чарльз та інші високопоставлені королівські особи тим часом зібралися з друзями та родиною, щоб вшанувати пам'ять Кетрін, герцогині Кентської, похорон якої відбувся у Вестмінстерському соборі. Принц і принцеса Уельські були серед багатьох інших, хто віддав шану герцогині.

Відсутність королеви Камілли через погане здоров'я була оголошена палацом перед похороном.

"Її думки та молитви будуть з герцогом Кентським та всією родиною", — йдеться в заяві Букінгемського палацу.

Король Чарльз, принц Вільям та Кейт Міддлтон на похороні Фото: Getty Images

Втім, палац заявив, що, попри болісне запалення пазух носа, королева все ще планує взяти участь у державному візиті президента США Дональда Трампа, який буде у Віндзорі в середу, 17 вересня.

Це перший католицький похорон члена королівської родини в сучасну епоху, і під час служби було зачитано послання від Папи Лева. Герцогиня була найстаршим членом королівської родини. Вона померла на початку вересня у віці 92 років. Жінка була одружена з Едвардом, двоюрідним братом покійної королеви Єлизавети II, і пара прожила в шлюбі 64 роки.

Герцогиня Кентська Фото: Getty Images

