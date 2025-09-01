Королева Камілла ледь не стала жертвою насильства: їй вдалось відбитись туфлею з каблуком

Королеву Великої Британії Каміллу, якій наразі 78 років, у підлітковому віці намагався обмацати чоловік у потязі, проте їй вдалось від нього відбитись.

Related video

Вона зняла туфлю та вдарила нападника у пах каблуком, пише Daily Star, посилаючись на книгу "Влада і палац", яка публікується серіями в The Times і Sunday Times.

Сталось усе у 1960-х роках минулого століття. Тоді майбутній королеві було близько 16-17 років. Вона їхала у поїзді до Паддінгтона та займалася власними справами, коли поруч сів невідомий чоловік та почав її обмацувати.

Зазначається, що цю історію Камілла у 2012 році розповіла колишньому прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону, коли він ще обіймав посаду мера Лондона та готувався відкрити нові центри допомоги жертвам зґвалтувань.

Коли Джонсон запитав, що сталося далі, то Камілла відповіла: "Я зробила те, чого мене навчила мама: я зняла туфлю і вдарила його каблуком по яйцях".

Коли потяг прибув до Паддінгтона, Камілла спокійною вийшла з нього, знайшла поліцейського і повідомила про напад, попросивши заарештувати чоловіка.

Журналісти підкреслили, що попри жахливий досвід, Камілла рідко говорила про цей інцидент публічно, вважаючи за краще зосередити увагу на інших жертвах насильства.

Зазначається, що з роками королева стала провідною фігурою в боротьбі проти сексуального та домашнього насильства. Зокрема, як герцогиня Корнуольська, вона стала першим членом королівської родини, який у 2012 році організував прийом організації, що борються зі зґвалтуваннями та насильством.

Нагадаємо, у травні королева Камілла показала публіці нову улюбленицю.

У квітні королева Камілла розкрила секрет їхнього з Чарльзом шлюбу.