Королева Камилла едва не стала жертвой насилия: ей удалось отбиться туфлей с каблуком

Королеву Великобритании Камиллу, которой сейчас 78 лет, в подростковом возрасте пытался ощупать мужчина в поезде, однако ей удалось от него отбиться.

Она сняла туфлю и ударила нападавшего в пах каблуком, пишет Daily Star, ссылаясь на книгу "Власть и дворец", которая публикуется сериями в The Times и Sunday Times.

Произошло все в 1960-х годах прошлого века. Тогда будущей королеве было около 16-17 лет. Она ехала в поезде в Паддингтон и занималась собственными делами, когда рядом сел неизвестный мужчина и начал ее ощупывать.

Отмечается, что эту историю Камилла в 2012 году рассказала бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, когда он еще занимал должность мэра Лондона и готовился открыть новые центры помощи жертвам изнасилований.

Когда Джонсон спросил, что произошло дальше, то Камилла ответила: "Я сделала то, чему меня научила мама: я сняла туфлю и ударила его каблуком по яйцам".

Когда поезд прибыл в Паддингтон, Камилла спокойной вышла из него, нашла полицейского и сообщила о нападении, попросив арестовать мужчину.

Журналисты подчеркнули, что несмотря на ужасный опыт, Камилла редко говорила об этом инциденте публично, предпочитая сосредоточить внимание на других жертвах насилия.

Отмечается, что с годами королева стала ведущей фигурой в борьбе против сексуального и домашнего насилия. В частности, как герцогиня Корнуольская, она стала первым членом королевской семьи, который в 2012 году организовал прием организации, борющиеся с изнасилованиями и насилием.

