Королева Камилла показала публике новую любимицу (фото)

77-летняя Камилла, жена короля Великобритании Чарльза III показала милого щенка Молли, которого она взяла в приюте для собак и кошек Баттерси.

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Соответствующее фото появилось на странице королевской семьи в соцсетях.

Ее Величество позирует, широко улыбаясь в камеру. Для специальной фотосессии она выбрала белое платье с сине-розовыми цветами и зелеными веточками. Образ дополнили голубой кардиган и браслет Van Cleef & Arpels.

Фото сделано в Рэй-Милл-Хаусе, любимом поместье королевы в Уилтшире. Этот дом жена монарха приобрела после развода со своим первым мужем Эндрю Паркером Боулзом в 1994 году и жила там с 1996 по 2003 год. Даже после того, как Камилла вышла замуж за принца Чарльза, она не стала продавать недвижимость и часто приезжает туда, чтобы отдохнуть.

Королева забрала Моли из приюта в начале февраля. Собака предположительно – смесь джек-рассел-терьера и какой-то другой породы.

Королева Камилла и ее Молли

Новости о появлении животного в королевской семье впервые появились, когда Камилла совершила одиночный визит в Кентербери. Во время встречи с группой слабовидящих музейщиков жена короля наклонилась, чтобы погладить золотистого ретривера, и рассказала, как она только что взяла восьминедельного щенка по имени Моли, который выглядит "совсем как крот".

Помимо нее, у королевы также есть джек-рассел-терьер по кличке Блюбелл, который, как и Моли, был взят из приюта для собак и кошек Баттерси. У Камиллы также была собака по кличке Бет, которая скончалась в ноябре прошлого года. У нее обнаружили неизлечимую опухоль, из-за чего ее пришлось усыпить.

Ранее Фокус писал, что королева Камилла раскрыла свой диагноз, а также поделилась секретом крепкого брака.