Королева Камилла впервые публично раскрыла свой диагноз

Королева Камилла все еще чувствует усталость после болезни, потому ограничила количество своих появлений на публике.

Королева Камилла, которая недавно вынуждена была взять перерыв в общественной деятельности из-за болезни, впервые лично рассказала, что с ней произошло. По словам Ее Величества, она переболела пневмонией и в связи с этим все еще чувствует себя "немного уставшей". Ее слова прозвучали во время мероприятия в честь 50-летия Women's Aid, пишет Daily Mail.

Одетая в черное платье-сарафан и рубашку с анималистичным принтом от Fiona Clare, она пообщалась с представителями благотворительной организации и жертвами домашнего насилия.

Многие присутствующие поздравили Камиллу с успехом ее недавнего документального фильма ITV "Ее Величество королева: за закрытыми дверями", где рассказывается о ее многолетней работе в этой области, и она повторила свою клятву никогда не прекращать вести кампанию в защиту жертв домашнего насилия.

Несмотря на свою постоянную усталость, королева нашла время, чтобы посетить прием в Институте инженеров-механиков, где отметила успехи, достигнутые благотворительной организацией за последние пять десятилетий.

Королева пообщалась с женщинами, которые столкнулись с домашим насилием Фото: Getty Images

"Если вы сравните то, что происходит сейчас, с тем, что происходило 50 лет назад, вы все должны быть невероятно горды собой", – сказала она перед тем, как разрезать торт.

По ее словам, тогда многие люди не понимали, что такое домашнее насилие.

"Ужасно, что спустя 50 лет это все еще не искоренено, но мы добиваемся прогресса. Теперь, когда я начала, я не собираюсь останавливаться, и я полна решимости положить этому конец. Мы все должны объединиться. Вы все делаете замечательную работу, и мы положим этому конец, возможно, не при моей жизни, но при некоторых из ваших", – подчеркнула жена монарха.

Королева рассказала, что после трансляции документального фильма ее завалили письмами, что укрепило ее решимость бороться дальше:

"В какой-то момент мы доберемся до этого. Это просто займет время".

Пока Камилла восстанавливается после болезни, она сократила количество мероприятий со своим участием, и ее заменяют другие члены королевской семьи. Тем не менее она посетила торжественный прием в честь эмира Катара в Букингемском дворце. А вот Кейт Миддлтон на нем не присутствовала.

Ранее Фокус писал, что королева Камилла отговорила короля Чарльза ІІІ от встречи с Гарри.