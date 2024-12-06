Королева Камілла вперше публічно розкрила свій діагноз

Королева Камілла все ще відчуває втому після хвороби, тому обмежила кількість своїх появ на публіці.

Королева Камілла, яка нещодавно змушена була взяти перерву в громадській діяльності через хворобу, вперше особисто розповіла, що з нею сталося. За словами Її Величності, вона перехворіла на пневмонію і у зв'язку з цим все ще почувається "трохи втомленою". Її слова прозвучали під час заходу на честь 50-річчя Women's Aid, пише Daily Mail.

Одягнена в чорну сукню-сарафан і сорочку з анімалістичним принтом від Fiona Clare, вона поспілкувалася з представниками благодійної організації та жертвами домашнього насильства.

Багато присутніх привітали Каміллу з успіхом її недавнього документального фільму ITV "Її Величність королева: за зачиненими дверима", де розповідається про її багаторічну роботу в цій царині, і вона повторила свою клятву ніколи не припиняти вести кампанію на захист жертв домашнього насильства.

Незважаючи на свою постійну втому, королева знайшла час, щоб відвідати прийом в Інституті інженерів-механіків, де відзначила успіхи, досягнуті благодійною організацією за останні п'ять десятиліть.

Королева поспілкувалася з жінками, які зіткнулися з домашнім насильством Фото: Getty Images

"Якщо ви порівняєте те, що відбувається зараз, з тим, що відбувалося 50 років тому, ви всі маєте бути неймовірно горді собою", — сказала вона перед тим, як розрізати торт.

За її словами, тоді багато людей не розуміли, що таке домашнє насильство.

"Жахливо, що через 50 років це все ще не викорінено, але ми добиваємося прогресу. Тепер, коли я почала, я не збираюся зупинятися, і я сповнена рішучості покласти цьому край. Ми всі повинні об'єднатися. Ви всі робите чудову роботу, і ми покладемо цьому край, можливо, не за мого життя, але за деяких із ваших", — підкреслила дружина монарха.

Королева розповіла, що після трансляції документального фільму її завалили листами, що зміцнило її рішучість боротися далі:

"У якийсь момент ми доберемося до цього. Це просто займе час".

Поки Камілла відновлюється після хвороби, вона скоротила кількість заходів зі своєю участю, і її замінюють інші члени королівської сім'ї. Проте вона відвідала урочистий прийом на честь еміра Катару в Букінгемському палаці. А ось Кейт Міддлтон на ньому не була присутня.

Раніше Фокус писав, що королева Камілла відмовила короля Чарльза ІІІ від зустрічі з Гаррі.