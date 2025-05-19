Королева Камілла показала публіці нову улюбленицю (фото)

77-річна Камілла, дружина короля Великої Британії Чарльза III, показала миле цуценя Моллі, якого вона взяла в притулку для собак і кішок Баттерсі.

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Відповідне фото з'явилося на сторінці королівської сім'ї в соцмережах.

Її Величність позує, широко посміхаючись у камеру. Для спеціальної фотосесії вона обрала білу сукню з синьо-рожевими квітами та зеленими гілочками. Образ доповнили блакитний кардиган і браслет Van Cleef & Arpels.

Фото зроблено в Рей-Мілл-Гаусі, улюбленому маєтку королеви у Вілтширі. Цей будинок дружина монарха придбала після розлучення зі своїм першим чоловіком Ендрю Паркером Боулзом 1994 року і жила там з 1996 по 2003 рік. Навіть після того, як Камілла вийшла заміж за принца Чарльза, вона не стала продавати нерухомість і часто приїжджає туди, щоб відпочити.

Королева забрала Молі з притулку на початку лютого. Собака, імовірно, — суміш джек-рассел-тер'єра і якоїсь іншої породи.

Королева Камілла та її Моллі

Новини про появу тварини в королівській родині вперше з'явилися, коли Камілла здійснила одиночний візит до Кентербері. Під час зустрічі з групою слабозорих музейників дружина короля нахилилася, щоб погладити золотистого ретривера, і розповіла, як вона щойно взяла восьмитижневе цуценя на ім'я Молі, яке має вигляд "зовсім як кріт".

Крім неї, у королеви також є джек-рассел-тер'єр на прізвисько Блюбелл, який, як і Молі, був узятий з притулку для собак і кішок Баттерсі. У Камілли також була собака на прізвисько Бет, яка померла в листопаді минулого року. У неї виявили невиліковну пухлину, через що її довелося приспати.

Раніше Фокус писав, що королева Камілла розкрила свій діагноз, а також поділилася секретом міцного шлюбу.