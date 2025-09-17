Королева Камилла пропустила похороны герцогини Кентской: в чем причина
Королева Камилла пропустила похороны герцогини Кентской из-за болезни. Жена короля Чарльза III прибыла из Шотландии в Виндзор и сейчас восстанавливается после болезни.
Букингемский дворец сообщил, что Ее Величество не смогла принять участие в заупокойной мессе по герцогине Кентской в Вестминстерском соборе 16 сентября из-за острого синусита. Об этом пишет BBC.
Представитель отметил, что врачи настояли на отдыхе монаршей особы. Герцог Кентский был проинформирован и, по словам представителей, отнесся к ситуации с пониманием.
Похороны герцогини Кентской
Король Чарльз и другие высокопоставленные королевские особы тем временем собрались с друзьями и семьей, чтобы почтить память Кэтрин, герцогини Кентской, похороны которой состоялись в Вестминстерском соборе. Принц и принцесса Уэльские были среди многих других, кто отдал дань уважения герцогине.
Отсутствие королевы Камиллы из-за плохого здоровья было объявлено дворцом перед похоронами.
"Ее мысли и молитвы будут с герцогом Кентским и всей семьей", — говорится в заявлении Букингемского дворца.
Впрочем, дворец заявил, что, несмотря на болезненное воспаление пазух носа, королева все еще планирует принять участие в государственном визите президента США Дональда Трампа, который будет в Виндзоре в среду, 17 сентября.
Это первые католические похороны члена королевской семьи в современную эпоху, и во время службы было зачитано послание от Папы Льва. Герцогиня была старейшим членом королевской семьи. Она умерла в начале сентября в возрасте 92 лет. Женщина была замужем за Эдвардом, двоюродным братом покойной королевы Елизаветы II, и пара прожила в браке 64 года.
