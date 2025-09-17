Королева Камилла пропустила похороны герцогини Кентской: в чем причина

Королева Камилла пропустила похороны герцогини Кентской из-за болезни. Жена короля Чарльза III прибыла из Шотландии в Виндзор и сейчас восстанавливается после болезни.

Related video

Букингемский дворец сообщил, что Ее Величество не смогла принять участие в заупокойной мессе по герцогине Кентской в Вестминстерском соборе 16 сентября из-за острого синусита. Об этом пишет BBC.

Представитель отметил, что врачи настояли на отдыхе монаршей особы. Герцог Кентский был проинформирован и, по словам представителей, отнесся к ситуации с пониманием.

Похороны герцогини Кентской

Король Чарльз и другие высокопоставленные королевские особы тем временем собрались с друзьями и семьей, чтобы почтить память Кэтрин, герцогини Кентской, похороны которой состоялись в Вестминстерском соборе. Принц и принцесса Уэльские были среди многих других, кто отдал дань уважения герцогине.

Отсутствие королевы Камиллы из-за плохого здоровья было объявлено дворцом перед похоронами.

"Ее мысли и молитвы будут с герцогом Кентским и всей семьей", — говорится в заявлении Букингемского дворца.

Король Чарльз, принц Уильям и Кейт Миддлтон на похоронах Фото: Getty Images

Впрочем, дворец заявил, что, несмотря на болезненное воспаление пазух носа, королева все еще планирует принять участие в государственном визите президента США Дональда Трампа, который будет в Виндзоре в среду, 17 сентября.

Это первые католические похороны члена королевской семьи в современную эпоху, и во время службы было зачитано послание от Папы Льва. Герцогиня была старейшим членом королевской семьи. Она умерла в начале сентября в возрасте 92 лет. Женщина была замужем за Эдвардом, двоюродным братом покойной королевы Елизаветы II, и пара прожила в браке 64 года.

Герцогиня Кентская Фото: Getty Images

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Королеву Великобритании в подростковом возрасте пытался ощупать мужчина в поезде.

Жена короля Чарльза III показала щенка Молли, которого она взяла из приюта.

Кроме того, королева Камилла раскрыла секрет крепкого брака с королем Чарльзом III, который длится уже более 20 лет.