"Любимая невестка" Кейт Миддлтон зацеловала короля Чарльза на публике (фото, видео)

Кейт Миддлтон и король Чарльз ІІІ разделили трогательный момент на похоронах Кэтрин, герцогини Кентской. Их тесную связь можно объяснить, по крайней мере частично, их двойным диагнозом рака, о котором стало известно в начале 2024 года.

Related video

Принцесса Уэльская поцеловала свекра в щеку и сделала реверанс, когда отходила от него. Об этом пишет Marie Claire.

Кейт Миддлтон сделала реверанс перед королем Чарльзом

Принц Уильям также присутствовал, среди прочих. Пара стояла позади монарха, когда присутствующие уходили со службы. Это были первые католические похороны члена британской королевской семьи, так как герцогиня приняла веру в 1994 году.

Близкие отношения короля Чарльза с невесткой

Милое общение Кейт Миддлтон со свекром — это лишь очередное проявление их привязанности друг к другу. Монарх однажды назвал ее "своей любимой невесткой" во время королевского визита в Кению в 2023 году.

Конечно, одной из причин, почему король Чарльз и принцесса Уэльская так сблизились в последние годы, несомненно, является их двойной диагноз рака. В 2024 году оба члена королевской семьи начали лечение от нераскрытых форм заболевания. Принц Уильям позже назвал этот год "жестоким".

Кейт Миддлтон и король Чарльз III Фото: Getty Images

"Это было ужасно. Это, пожалуй, был самый тяжелый год в моей жизни", — признавался он.

В конце концов, 14 января 2025 года Миддлтон объявила, что находится в стадии ремиссии.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, принцесса Уэльская вернулась к своему классическому цвету волос.