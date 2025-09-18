Можуть бути проблеми: Кейт Міддлтон одягла до Трампа "прокляту" тіару (фото)

Кейт Міддлтон вразила гостей бенкету для президента США Дональда Трампа кремовою сукнею-кутюр від Філіппи Леплі, поєднавши її з улюбленою тіарою "Вузлики закоханих" — прикрасою, що належала принцесі Діані.

Діадема, виготовлена Garrard у 1913 році, складається з діамантів та 19 підвісних перлин, оправлених у срібло та золото. Про це пише Vogue.

​​Державний бенкет з нагоди візиту президента США пройшов ввечері, 17 вересня, у Віндзорському замку. Міддлтон супроводжувала на бенкет Майкла Булоса — чоловіка молодшої доньки Дональда Трампа Тіффані. А під час самого заходу принцеса Уельська сиділа поруч з президентом США.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

"Проклята тіара"

У 2023 році принцеса Уельська носила тіару на весіллі наслідного принца Йорданії Хусейна.

Діадема "Вузлики закоханих" була однією з улюблених прикрас покійної матері принца Вільяма, принцеси Діани. Їй подарували цю прикрасу після того, як вона народила первістка у 1982 році. Діана швидко полюбила цю прикрасу, часто надягаючи її на королівські прийоми.

Діадема є копією іншої тіари, яка була створена для королеви Марії в 1914 році з перлів та діамантів, які вже належали її родині. Оригінал зберігається в невідомій приватній колекції.

Ходять чутки, що копія вартістю 4 мільйони фунтів стерлінгів може принести проблеми тому, хто її носить.

Кейт Міддлтон та Дональд Трамп на бенкеті Фото: Getty Images

Тіара настільки важка, що її носіння викликало біль голови. Королівські інсайдери казали, що принцеса Діана часто скаржилася на "прокляту" тіару. Ба більше, мама принца Вільяма вважала носіння діадеми занадто галасливим через грушоподібні перлини.

