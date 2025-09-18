Могут быть проблемы: Кейт Миддлтон надела к Трампу "проклятую" тиару (фото)

Кейт Миддлтон поразила гостей банкета для президента США Дональда Трампа кремовым платьем-кутюр от Филиппы Лепли, соединив его с любимой тиарой "Узелки влюбленных" — украшением, принадлежавшим принцессе Диане.

Диадема, изготовленная Garrard в 1913 году, состоит из бриллиантов и 19 подвесных жемчужин, оправленных в серебро и золото. Об этом пишет Vogue.

Государственный банкет по случаю визита президента США прошел вечером, 17 сентября, в Виндзорском замке. Миддлтон сопровождала на банкет Майкла Булоса — мужа младшей дочери Дональда Трампа Тиффани. А во время самого мероприятия принцесса Уэльская сидела рядом с президентом США.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

"Проклятая тиара"

В 2023 году принцесса Уэльская носила тиару на свадьбе наследного принца Иордании Хусейна.

Диадема "Узелки влюбленных" была одним из любимых украшений покойной матери принца Уильяма, принцессы Дианы. Ей подарили это украшение после того, как она родила первенца в 1982 году. Диана быстро полюбила это украшение, часто надевая его на королевские приемы.

Диадема является копией другой тиары, которая была создана для королевы Марии в 1914 году из жемчуга и бриллиантов, которые уже принадлежали ее семье. Оригинал хранится в неизвестной частной коллекции.

Ходят слухи, что копия стоимостью 4 миллиона фунтов стерлингов может принести проблемы тому, кто ее носит.

Кейт Миддлтон и Дональд Трамп на банкете Фото: Getty Images

Тиара настолько тяжелая, что ее ношение вызывало головную боль. Королевские инсайдеры говорили, что принцесса Диана часто жаловалась на "проклятую" тиару. Более того, мама принца Уильяма считала ношение диадемы слишком шумным из-за грушевидных жемчужин.

