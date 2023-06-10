Возникнут проблемы: Кейт Миддлтон надела "проклятую" тиару (фото, видео)

Украшение, которое принцесса Уэльская надела на королевскую свадьбу в Иордании, печально известно тем, что создает проблемы для тех, кто его носит.

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Кейт Миддлтон была замечена в ослепительной диадеме с бриллиантами и жемчугом, когда присутствовала на свадьбе наследного принца Иордании. Об этом пишет Daily Express.

Кембриджская тиара "Узел влюбленных" была одним из любимых украшений покойной принцессы Дианы. Ей подарили это украшение после того, как она родила принца Уильяма в 1982 году. Она быстро полюбила это украшение, часто надевая его на королевские приемы.

Диадема является копией другой диадемы, которая была создана для королевы Марии в 1914 году Домом Гарранд из жемчуга и бриллиантов, уже принадлежавших ее семье. Считается, что оригинал хранится в неизвестной частной коллекции.

Принцесса Уэльская надела тиару на королевскую свадьбу в Иордании Фото: Соцсети

Возможная копия стоимостью 4 миллиона фунтов стерлингов, как говорят, может доставить некоторые проблемы тем, кто ее носит, и, скорее всего, она стала причиной проблем для принцессы Уэльской после свадьбы наследного принца Иордании.

"Узел влюбленных" настолько тяжел, что его ношение вызывало головную боль. Королевские инсайдеры утверждают, что Диана часто жаловалась на "проклятую" тиару. Мало того, бывшая принцесса Уэльская считала ношение этого украшения слишком шумным из-за раскачивающихся грушевидных жемчужин.

"Видимо, из-за того, что оно было таким тяжелым, у нее были ужасные головные боли от его ношения", — рассказала Миранда Холдер, знаменитый стилист, которая на своем канале TikTok рассуждает о королевских украшениях, важных событиях королевской семьи и моде.

Издание отмечает, что это не помешало Кейт влюбиться в это украшение. Она носила его уже несколько раз, в том числе на последней королевской свадьбе в Иордании, где наследный принц Хусейн связал себя узами брака с архитектором Раджвой Алсейф, дочерью влиятельной саудовской семьи.

Принцесса Уэльская была одета в расшитое блестками платье Jenny Packham для банкета, устроенного родителями жениха, королем Абдаллой II и королевой Ранией, во дворце Аль-Хусейния. Она сочетала его с тиарой и серьгами-люстрами Гревилла, принадлежавшими покойной королеве.

Впервые Кейт надела диадему за пределами Великобритании в рамках их с Уильямом неожиданной поездки в ближневосточную страну.

Диадему не видели около 20 лет, пока принцесса Уэльская не надела ее на прием в Букингемском дворце.

После развода Дианы и Чарльза в 1996 году диадема была возвращена королеве, так как была взята во временное пользование, и, как сообщается, была заперта в сейфе в Букингемском дворце.

Ранее Фокус писал о любимых серьгах Елизаветы II, которые Кейт Миддлтон впервые надела во время заграничного визита. Особый аксессуар покойной королеве подарили ее родители на свадьбу с принцем Филиппом.

Также сообщалось, что Кейт Миддлтон показала, с чем сочетать блейзер в клетку. Принцесса Уэльская определилась для себя с лучшим деловым ансамблем для встреч.