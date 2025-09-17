Трамп порушив протокол за кілька секунд після зустрічі з королівською родиною (відео)

Президент США Дональд Трамп уже зробив свою першу помилку після прибуття до Віндзорського замку, оскільки він, здавалося, двічі порушив королівський протокол лише за кілька секунд після приземлення у Великій Британії.

Порушення королівського етикету сталося, коли Трампа вітали принц і принцеса Уельські. Президент потиснув руку принцу Вільяму, і, здавалося, все йшло за планом. Однак, політик, схоже, пішов ще далі. Про це пише Express.

Кейт Міддлтон та принц Вільям зустріли Трампів у Британії

Відео з історичної зустрічі під час його другого державного візиту показує, як Трамп, здається, поплескав Вільяма по руці після рукостискання.

Кейт Міддлтон та принц Вільям зустріли Трампів у Британії Фото: Getty Images

Дональд Трамп зустрівся з королем Чарльзом

Подібний інцидент також можна побачити, коли Трамп вітає короля Чарльза лише за кілька хвилин після цього. Королівські експерти повідомили виданню, що монарша родина навряд чи образиться на жест президента.

Кейт широко посміхнулася президенту США, коли вони потиснули одне одному руки у Віндзорському замку.

Потім Трампи та Уельські пройшли пліч-о-пліч. Вільям і президент США розмовляли, а політик тримав за руку свою дружину Меланію. Біля фасаду Вікторія-Хаус на них чекали король і королева.

В один момент Вільям сказав Трампу: "Це мій батько", коли вони підійшли до короля, а Чарльз ледь помітно помахав рукою.

Трамп потиснув королю руку, і вони захоплено поспілкувалися, а президент також поклав руку на руку Чарльзу, коли вони привіталися. Після цього відбулася процесія карет, щоб провезти короля та президента США через ворота Георга IV і в'їхати до чотирикутника Віндзорського замку.

Уельські зустріли Трампів у Віндзорі Фото: Getty Images

У центрі вкритої травою площі чекала почесна варта, яка, як вважається, є найбільшою за всю історію. Вона була сформована з трьох найпрестижніших полків британської армії – Колдстрімської, Шотландської та Гренадерської гвардії — кожен зі своїм капітаном та державним прапором.

