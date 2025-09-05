Бореться з онкологією: король Чарльз розповів про стан здоров'я перед можливою зустріччю з принцом Гаррі

Вже через кілька днів може відбутися довгоочікувана зустріч короля Чарльза та принца Гаррі, на яку дуже сподівається британський монарх, оскільки вже тривалий час бореться з важкою хворобою.

Король Чарльз нечасто публічно коментує стан свого здоров'я, через що за межі Букінгемського палацу інформація про те, який тип онкологічного захворювання у монарха, не виходила. Про це пише видання Radar Online.

Однак днями 76-річний монарх сказав іншому онкохворому: "Я в не такому вже поганому стані". Про це король Чарльз заявив під час візиту на відкриття нової лікарні у Великій Британії, коли його запитали про те, як триває одужання від важкої хвороби.

Також під час іншої зустрічі король Чарльз пожартував, сказавши, що "після 70 років деякі речі вже не працюють так добре".

Варто додати, що британський монарх лікується від онкологічного захворювання від січня 2024 року.

Зустріч короля Чарльза і принца Гаррі

Видання Radar Online пише, що "королівська особа, яка проживає у США", має повернутися до Великої Британії для того, аби взяти участь у церемонії WellChild Awards, яка має відбутися вже 8 вересня. Ця дата збігається з третьою річницею смерті королеви Єлизавети II.

Поїздка принца Гаррі на батьківщину вже сповнена суперечок та таємниць, оскільки королівська родина з побоюванням ставиться до зустрічі після тривалої ворожнечі.

"Немає бажання до конфронтації. Але водночас вони знають, що Гаррі рішучий — і це ускладнює ситуацію", — повідомило джерело, близьке до королівської сім'ї.

Водночас одним із найважливіших питань залишається те, чи зустрінеться в ході поїздки принц Гаррі з братом Вільямом та Кейт Міддлтон.

"Одним із найделікатніших питань є те, чи варто Гаррі зустрічатися з Вільямом і Кейт. Гаррі завжди вважав Кейт мостом між ним і Вільямом. Якщо він зможе завоювати її та переконати, він відчуває, що решта піде за ним", — зазначило джерело.

Окрім того, напружує ситуацію і те, що принц Гаррі нібито хоче від Букінгемського палацу виконання кількох умов перед зустріччю. Як розповідало видання Radar Online з посиланням на інсайдерів наприкінці серпня, щонайменше три головні умови висуває Гаррі, серед яких — ставлення до Меган Маркл як до королівської особи.

У серпні медіа Radar Online розповідало, що перша спроба принца Гаррі примиритися з королем Чарльзом провалилася.

Нагадаємо, у липні видання The Sunday Times повідомляло, що від короля Чарльза масово втікають працівники.