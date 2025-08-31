"Непохитний" принц Гаррі виставив 3 умови до короля Чарльза перед зустріччю — інсайдери дізналися, чого він хоче

Принц Гаррі готовий зустрітися та примиритися зі своїм батьком, королем Чарльзом. Але перш ніж така зустріч відбудеться, Гаррі хоче виконання низки вимог, які здивували королівську родину. Серед них — ставлення до Меган Маркл як до королівської особи, попри те, що вона відмовилася від королівських обов'язків.

Джерела, знайомі з напруженими стосунками королівських батька та сина, дізналися, що принц Гаррі хоче виконання королем Чарльзом щонайменше трьох головних вимог. Про це пише видання Radar Online.

Головні вимоги принца Гаррі

Принц Гаррі хоче виконання трьох вимог перед зустріччю з королем Чарльзом Фото: The Royal Family

Вимоги принца Гаррі до короля Чарльза полягають у трьох головних питаннях, стверджують інсайдери. Вони наступні:

комплексні заходи безпеки;

суворий контроль преси;

суперечлива вимога щодо ставлення королівської родини до його дружини — Меган Маркл.

За словами близько до ситуації джерела, остання вимога полягає у тому, щоб гарантувати "повну безпеку для нього, Меган та їхніх дітей під час перебування у Великій Британії", яку має фінансувати король Чарльз, аби сім'я принца Гаррі почувалася у безпеці під час будь-яких ймовірних майбутніх візитів. До того ж принц Гаррі хоче, щоб до Меган Маркл ставилися з почесним званням "її королівська величність", а також робили традиційні поклони і реверанси.

"Це означає, що члени родини повинні виявляти їй формальну повагу поклонами та реверансами", — пояснило джерело.

Інсайдер стверджує, що принц Гаррі хоче "залізних гарантій". Його не влаштують "туманні" і нечіткі обіцянки.

"Гаррі не хоче ще однієї поїздки, де він почуватиметься незахищеним та беззахисним. Він хоче залізних гарантій, а не розпливчастих обіцянок. Безпека та конфіденційність не підлягають обговоренню", — зазначив інсайдер.

Що стосується контролю преси, то принцу Гаррі набридла прикута до його сім'ї увага преси. Тому він просить Букінгемський палац взяти відповідальність за взаємодію з медіаресурсами, щоб захистити свою сім'ю.

Король Чарльз розгублений через вимоги принца Гаррі Фото: Getty

"Контроль преси, координований Букінгемським палацом, щоб тримати папараці на відстані, є надзвичайно важливим", — пояснив інсайдер.

У Букінгемському палаці ставляться до таких вимог неоднозначно. Як стверджує інсайдер, король Чарльз розгублений, бо хоче примиритися зі своїм сином.

Нагадаємо, 29 серпня видання Mirror розповіло, що принц Гаррі вперше за 20 років побачиться з королем Чарльзом.

Також 23 серпня медіа Radar Online повідомляло, що спроба примиритися принца Гаррі з королем Чарльзом завершилася невдачею.