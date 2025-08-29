Крок до примирення: принц Гаррі вперше за 20 місяців зустрінеться з королем Чарльзом, — ЗМІ

Принц Гаррі за два тижні планує повернутися до Великої Британії та вперше за 20 місяців побачитися зі своїм батьком, королем Чарльзом III. Попри готовність до примирення з королем, стосунки герцога Сассекського з братом, принцом Вільямом, лишаються напруженими.

Відносини принца Гаррі з королем стали відновлюватися після неформальної зустрічі з представниками Букінгемського палацу, пише Mirror. Принц має повернутися до Лондона зі США 8 вересня — на третю річницю смерті королеви Єлизавети II. Журналісти припускають, що під час цього візиту Гаррі може побачитися з батьком, який не планує закордонних візитів до кінця місяця.

Герцог Сассекський повертається на батьківщину для участі в церемонії нагородження WellChild Awards — він не перший рік підтримує цей благодійний захід. Він не бачився з Чарльзом III з січня 2024 року, коли король проходив лікування проти раку. Неназване джерело в Сполучених Штатах повідомило виданню, що зараз "обидві сторони мають намір" провести цю зустріч.

"Ніхто не вдає, що ширші сімейні проблеми вирішено, але починати слід з Чарльза та Гаррі. Вперше за довгий час існує справжнє відчуття, що примирення досяжне. Команда принца Гаррі та Палац відкрили лінію зв'язку, і є всі підстави сподіватися, що батько та син побачаться, коли герцог повернеться до Лондона у вересні", — сказав інсайдер.

За даними джерел, ідеться не про публічні зустрічі та "грандіозні жести", а про конфіденційну особисту розмову між батьком і сином.

Стосунки принца Гаррі з принцом Вільямом досі напружені

При цьому, за словами інсайдерів, стосунки принца Вільяма з братом лишаються вкрай напруженими, і будь-який шанс на їхнє примирення "був рішуче відкинутий".

"Вільям вважає, що Гаррі неодноразово обирав публічне висвітлення, а не приватне розв'язання питань, і що королівська родина не може постійно потрапляти в заголовки газет щоразу, коли з'являється новий контракт для просування", — пояснило одне з джерел.

Меган Маркл залишиться у США

Меган Маркл, дружина герцога Сассекського, не додається до візиту чоловіка до Британії. За даними інсайдерів, вона з двома дітьми, Арчі та Лілібет, залишиться в Каліфорнії. Журналісти зазначають, що король Чарльз III не бачив своїх онуків від Гаррі та Меган з червня 2022 року, коли вони були у Великій Британії на святкування платинового ювілею покійної Єлизавети II.

Зазначимо, тижнем раніше медіа повідомляли, що спроба принца Гаррі примиритися з королем Чарльзом провалилася: після того, як світлини зустрічі у приватному клубі поблизу Кларенс-Хауса, сторони почали обмінюватися звинуваченнями у витоку інформації.

