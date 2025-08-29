Підтримайте нас RU
Крок до примирення: принц Гаррі вперше за 20 місяців зустрінеться з королем Чарльзом, — ЗМІ

Принц Гаррі і король Чарльз
Принц Гаррі і король Чарльз III зустрінуться для приватної розмови вперше за 20 місяців

Принц Гаррі за два тижні планує повернутися до Великої Британії та вперше за 20 місяців побачитися зі своїм батьком, королем Чарльзом III. Попри готовність до примирення з королем, стосунки герцога Сассекського з братом, принцом Вільямом, лишаються напруженими.

Відносини принца Гаррі з королем стали відновлюватися після неформальної зустрічі з представниками Букінгемського палацу, пише Mirror. Принц має повернутися до Лондона зі США 8 вересня — на третю річницю смерті королеви Єлизавети II. Журналісти припускають, що під час цього візиту Гаррі може побачитися з батьком, який не планує закордонних візитів до кінця місяця.

Герцог Сассекський повертається на батьківщину для участі в церемонії нагородження WellChild Awards — він не перший рік підтримує цей благодійний захід. Він не бачився з Чарльзом III з січня 2024 року, коли король проходив лікування проти раку. Неназване джерело в Сполучених Штатах повідомило виданню, що зараз "обидві сторони мають намір" провести цю зустріч.

"Ніхто не вдає, що ширші сімейні проблеми вирішено, але починати слід з Чарльза та Гаррі. Вперше за довгий час існує справжнє відчуття, що примирення досяжне. Команда принца Гаррі та Палац відкрили лінію зв'язку, і є всі підстави сподіватися, що батько та син побачаться, коли герцог повернеться до Лондона у вересні", — сказав інсайдер.

За даними джерел, ідеться не про публічні зустрічі та "грандіозні жести", а про конфіденційну особисту розмову між батьком і сином.

Стосунки принца Гаррі з принцом Вільямом досі напружені

При цьому, за словами інсайдерів, стосунки принца Вільяма з братом лишаються вкрай напруженими, і будь-який шанс на їхнє примирення "був рішуче відкинутий".

"Вільям вважає, що Гаррі неодноразово обирав публічне висвітлення, а не приватне розв'язання питань, і що королівська родина не може постійно потрапляти в заголовки газет щоразу, коли з'являється новий контракт для просування", — пояснило одне з джерел.

Меган Маркл залишиться у США

Меган Маркл, дружина герцога Сассекського, не додається до візиту чоловіка до Британії. За даними інсайдерів, вона з двома дітьми, Арчі та Лілібет, залишиться в Каліфорнії. Журналісти зазначають, що король Чарльз III не бачив своїх онуків від Гаррі та Меган з червня 2022 року, коли вони були у Великій Британії на святкування платинового ювілею покійної Єлизавети II.

Принц Гаррі з Меган Маркл і принцом Вільямом
Принц Вільям, Меган Маркл і принц Гаррі
Фото: Getty Images

Зазначимо, тижнем раніше медіа повідомляли, що спроба принца Гаррі примиритися з королем Чарльзом провалилася: після того, як світлини зустрічі у приватному клубі поблизу Кларенс-Хауса, сторони почали обмінюватися звинуваченнями у витоку інформації.

Нагадаємо, 29 серпня ЗМІ писали, що принц Вільям і Кейт Міддлтон оберігають від королівського майбутнього свого сина — принца Джорджа. Королівський біограф Роберт Лейсі розповів, що подружжя до останнього моменту відкладало розмову з сином про те, що одного дня він стане королем, щоб захистити його дитинство.