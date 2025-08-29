Шаг к примирению: принц Гарри впервые за 20 месяцев встретится с королем Чарльзом, — СМИ

Принц Гарри через две недели планирует вернуться в Великобританию и впервые за 20 месяцев увидеться со своим отцом, королем Чарльзом III. Несмотря на готовность к примирению с королем, отношения герцога Сассекского с братом, принцем Уильямом, остаются напряженными.

Отношения принца Гарри с королем стали восстанавливаться после неформальной встречи с представителями Букингемского дворца, пишет Mirror. Принц должен вернуться в Лондон из США 8 сентября — на третью годовщину смерти королевы Елизаветы II. Журналисты предполагают, что во время этого визита Гарри может увидеться с отцом, который не планирует зарубежных визитов до конца месяца.

Герцог Сассекский возвращается на родину для участия в церемонии награждения WellChild Awards — он не первый год поддерживает это благотворительное мероприятие. Он не виделся с Чарльзом III с января 2024 года, когда король проходил лечение от рака. Неназванный источник в Соединенных Штатах сообщил изданию, что сейчас "обе стороны намерены" провести эту встречу.

"Никто не делает вид, что более широкие семейные проблемы решены, но начинать следует с Чарльза и Гарри. Впервые за долгое время существует настоящее ощущение, что примирение достижимо. Команда принца Гарри и Дворец открыли линию связи, и есть все основания надеяться, что отец и сын увидятся, когда герцог вернется в Лондон в сентябре", — сказал инсайдер.

По данным источников, речь идет не о публичных встречах и "грандиозных жестах", а о конфиденциальном личном разговоре между отцом и сыном.

Отношения принца Гарри с принцем Уильямом до сих пор напряженные

При этом, по словам инсайдеров, отношения принца Уильяма с братом остаются крайне напряженными, и любой шанс на их примирение "был решительно отвергнут".

"Уильям считает, что Гарри неоднократно выбирал публичное освещение, а не частное решение вопросов, и что королевская семья не может постоянно попадать в заголовки газет каждый раз, когда появляется новый контракт для продвижения", — пояснил один из источников.

Меган Маркл останется в США

Меган Маркл, жена герцога Сассекского, не присоединяется к визиту мужа в Британию. По данным инсайдеров, она с двумя детьми, Арчи и Лилибет, останется в Калифорнии. Журналисты отмечают, что король Чарльз III не видел своих внуков от Гарри и Меган с июня 2022 года, когда они были в Великобритании на праздновании платинового юбилея покойной Елизаветы II.

Отметим, неделей ранее медиа сообщали, что попытка принца Гарри примириться с королем Чарльзом провалилась: после того, как фотографии встречи в частном клубе вблизи Кларенс-Хауса, стороны начали обмениваться обвинениями в утечке информации.

