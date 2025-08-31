"Непоколебимый" принц Гарри выставил 3 условия к королю Чарльзу перед встречей — инсайдеры узнали, чего он хочет

Принц Гарри готов встретиться и примириться со своим отцом, королем Чарльзом. Но прежде чем такая встреча состоится, Гарри хочет выполнения ряда требований, которые удивили королевскую семью. Среди них — отношение к Меган Маркл как к королевской особе, несмотря на то, что она отказалась от королевских обязанностей.

Источники, знакомые с напряженными отношениями королевских отца и сына, узнали, что принц Гарри хочет выполнения королем Чарльзом по меньшей мере трех главных требований. Об этом пишет издание Radar Online.

Главные требования принца Гарри

Принц Гарри хочет выполнения трех требований перед встречей с королем Чарльзом Фото: The Royal Family

Требования принца Гарри к королю Чарльзу заключаются в трех главных вопросах, утверждают инсайдеры. Они следующие:

комплексные меры безопасности;

строгий контроль прессы;

противоречивое требование относительно отношения королевской семьи к его жене — Меган Маркл.

По словам близкого к ситуации источника, последнее требование заключается в том, чтобы гарантировать "полную безопасность для него, Меган и их детей во время пребывания в Великобритании", которую должен финансировать король Чарльз, чтобы семья принца Гарри чувствовала себя в безопасности во время любых вероятных будущих визитов. К тому же принц Гарри хочет, чтобы к Меган Маркл относились с почетным званием "ее королевское величество", а также делали традиционные поклоны и реверансы.

"Это означает, что члены семьи должны выказывать ей формальное уважение поклонами и реверансами", — пояснил источник.

Инсайдер утверждает, что принц Гарри хочет "железных гарантий". Его не устроят "туманные" и нечеткие обещания.

"Гарри не хочет еще одной поездки, где он будет чувствовать себя незащищенным и беззащитным. Он хочет железных гарантий, а не расплывчатых обещаний. Безопасность и конфиденциальность не подлежат обсуждению", — отметил инсайдер.

Что касается контроля прессы, то принцу Гарри надоело прикованное к его семье внимание прессы. Поэтому он просит Букингемский дворец взять ответственность за взаимодействие с медиаресурсами, чтобы защитить свою семью.

Король Чарльз растерян из-за требований принца Гарри Фото: Getty

"Контроль прессы, координируемый Букингемским дворцом, чтобы держать папарацци на расстоянии, является чрезвычайно важным", — пояснил инсайдер.

В Букингемском дворце относятся к таким требованиям неоднозначно. Как утверждает инсайдер, король Чарльз растерян, потому что хочет примириться со своим сыном.

Напомним, 29 августа издание Mirror рассказало, что принц Гарри впервые за 20 лет увидится с королем Чарльзом.

Также 23 августа медиа Radar Online сообщало, что попытка примириться принца Гарри с королем Чарльзом завершилась неудачей.