"Непоколебимый" принц Гарри выставил 3 условия к королю Чарльзу перед встречей — инсайдеры узнали, чего он хочет
Принц Гарри готов встретиться и примириться со своим отцом, королем Чарльзом. Но прежде чем такая встреча состоится, Гарри хочет выполнения ряда требований, которые удивили королевскую семью. Среди них — отношение к Меган Маркл как к королевской особе, несмотря на то, что она отказалась от королевских обязанностей.
Источники, знакомые с напряженными отношениями королевских отца и сына, узнали, что принц Гарри хочет выполнения королем Чарльзом по меньшей мере трех главных требований. Об этом пишет издание Radar Online.
Главные требования принца Гарри
Требования принца Гарри к королю Чарльзу заключаются в трех главных вопросах, утверждают инсайдеры. Они следующие:
- комплексные меры безопасности;
- строгий контроль прессы;
- противоречивое требование относительно отношения королевской семьи к его жене — Меган Маркл.
По словам близкого к ситуации источника, последнее требование заключается в том, чтобы гарантировать "полную безопасность для него, Меган и их детей во время пребывания в Великобритании", которую должен финансировать король Чарльз, чтобы семья принца Гарри чувствовала себя в безопасности во время любых вероятных будущих визитов. К тому же принц Гарри хочет, чтобы к Меган Маркл относились с почетным званием "ее королевское величество", а также делали традиционные поклоны и реверансы.
"Это означает, что члены семьи должны выказывать ей формальное уважение поклонами и реверансами", — пояснил источник.
Инсайдер утверждает, что принц Гарри хочет "железных гарантий". Его не устроят "туманные" и нечеткие обещания.
"Гарри не хочет еще одной поездки, где он будет чувствовать себя незащищенным и беззащитным. Он хочет железных гарантий, а не расплывчатых обещаний. Безопасность и конфиденциальность не подлежат обсуждению", — отметил инсайдер.
Что касается контроля прессы, то принцу Гарри надоело прикованное к его семье внимание прессы. Поэтому он просит Букингемский дворец взять ответственность за взаимодействие с медиаресурсами, чтобы защитить свою семью.
"Контроль прессы, координируемый Букингемским дворцом, чтобы держать папарацци на расстоянии, является чрезвычайно важным", — пояснил инсайдер.
В Букингемском дворце относятся к таким требованиям неоднозначно. Как утверждает инсайдер, король Чарльз растерян, потому что хочет примириться со своим сыном.
Напомним, 29 августа издание Mirror рассказало, что принц Гарри впервые за 20 лет увидится с королем Чарльзом.
Также 23 августа медиа Radar Online сообщало, что попытка примириться принца Гарри с королем Чарльзом завершилась неудачей.