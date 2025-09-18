Маленький сюрприз: Меланія Трамп і Камілла одягнули сукні в кольорах українського прапора

Президент США разом з Першою леді прибули з візитом у Велику Британію. Під час заходу в замку Меланія та королева Камілла вразили своїми вбраннями, які нагадали українцям кольори синьо-жовтого стягу.

Related video

Під час державного візиту Дональда Трампа до Великої Британії одна деталь вечері у Віндзорському палаці викликала особливу увагу. Перша леді США Меланія Трамп та королева Камілла обрали вбрання, які разом утворили кольорове поєднання, напряму асоційоване з українським прапором. Фото королівська родина опублікувала в соцмережі X.

Образи Меланії Трамп і королеви Камілли

Меланія з’явилася у довгій жовтій сукні Carolina Herrera з відкритими плечима, доповненій ліловим поясом, смарагдовими сережками та туфлями від Manolo Blahnik. Королева Камілла, своєю чергою, обрала вечірню сукню насиченого синього відтінку. Разом їхні образи склали символічний синьо-жовтий дует, який у соцмережах уже порівняли з українським стягом.

Королева Камілла і Меланія Трамп Фото: Reuters

Візит Трампа до Великої Британії

Король Великої Британії Чарльз III влаштував у Віндзорському замку пишну державну вечерю на честь американського президента Дональда Трампа, який уже вдруге прибув із візитом. Під час свого виступу на банкеті монарх згадав Україну.

Вечеря стала кульмінацією візиту, і на ній були присутні 160 гостей, включно з високопоставленими чиновниками США Марко Рубіо і Скоттом Бессентом, а також провідними бізнесменами, як-от Руперт Мердок, Сем Альтман і Тім Кук.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Експерт із мови тіла розповів, чому Меланія Трамп одягла гігантський капелюх у Віндзорі.

Президент США ледь не розбився дорогою до Великої Британії. Його літак мало не зіткнувся з іншим лайнером над Лонг-Айлендом.

Крім того, Трамп порушив протокол за кілька секунд після зустрічі з королівською родиною.