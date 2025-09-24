Тронутая и решительная: Кейт Миддлтон появилась на публике после курса химиотерапии (фото)

23 сентября 2025 года Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили город Саутпорт. Они отдали дань уважения местной общине, которая до сих пор оправляется от трагедии.

Супруги посетили детский сад и начальную школу Farnborough Road, где училась одна из жертв нападения, произошедшего 29 июля 2024 года. Тогда во время танцевального мастер-класса на тему песен Тейлор Свифт в Ланкашире погибли трое девочек: шестилетняя Биби Кинг, семилетняя Элси Дот Станкомб и девятилетняя Алиса Да Силва Агвиар, пишет Closer.

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Саутпорт

Визит герцога и герцогини Кембриджских был тихим и сдержанным. Они встретились с учениками, учителями и администрацией школы, выслушали их потребности и инициативы по поддержке и восстановлению доверия. Уильям и Кейт подчеркнули: хотя коллективная боль не исчезает, надежда и солидарность остаются.

Кейт и Уильям Фото: PA Кейт Миддлтон посетила Саутпорт Фото: PA

Образ Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон, которая недавно завершила курс химиотерапии, выглядела одновременно тронутой и решительной. Это одно из первых ее публичных появлений после восстановления обязанностей. Для важного дня герцогиня выбрала сдержанное серое пальто, под которым была розовая блузка с бантом. Образ дополнили классические темные туфли на каблуках и простой естественный макияж.

Образ принцессы Уэльской Фото: PA

Болезнь Кейт Миддлтон

О своей болезни Кейт объявила 22 марта 2024 года в видеообращении, где рассказала, что после операции в начале года врачи обнаружили рак. С тех пор она проходила профилактическую химиотерапию. Несмотря на усталость и побочные эффекты лечения, герцогиня постепенно возвращается к выполнению своих публичных обязанностей, демонстрируя стойкость и тихую силу.

