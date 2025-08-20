Клони легенд: який вигляд мають нові актори серіалу про Гаррі Поттера (фото)

Зйомки серіалу про Гаррі Поттера від HBO вже розпочалися в Лондоні. У матеріалі розповідаємо про акторський склад, який протягом семи сезонів втілюватиме знайомих персонажів у новому форматі.

27 травня 2025 року стало відомо, що після масштабного кастингу серед понад 30 тисяч дітей на ролі головних персонажів обрали трьох юних акторів, пише TeenVogue.

Серіал про Гаррі Поттера: хто грає Гаррі, Рона та Герміону

Гаррі Поттер

Домінік Маклафлін став новим Гаррі Поттером. Йому 11 років, він навчається в Академії сценічного мистецтва Шотландії і вже має кілька кінопроєктів, зокрема серіали "Обдаровані" (BBC) та Grow (Sky). До того ж він грав у постановці Макбет поруч із самим Рейфом Файнсом — виконавцем ролі Волдеморта у фільмах.

Гаррі Поттер Фото: Warner Bros.

Герміона

Арабелла Стентон грає Герміону Ґрейнджер. Для 11-річної англійки це дебют на екрані, адже досі вона працювала переважно у театрі. Стентон відома роллю Матильди у мюзиклі "Матильда: мюзикл" на Вест-Енді, а також брала участь у постановках Starlight Express. Вона навчалася в драматичній школі в Гілфорді, а також у Британській театральній академії.

Герміона Фото: Warner Bros.

Рон Візлі

Аластейр Стоут отримав роль Рона Візлі. Про хлопця відомо небагато: у його фільмографії лише реклама для компанії Albert Bartlett, а сам він має північний англійський акцент.

Рон Візлі Фото: Warner Bros.

Серіал "Гаррі Поттер": хто грає викладачів

Альбус Дамблдор

Легендарного директора школи магії грає американський актор Джон Літґоу ("Вільні", "Інтерстеллар", "Декстер", "Конклав"). Він пообіцяв працювати з діалектологом, аби відтворити британську вимову, та зазначив, що добре розуміє хвилювання фанатів через те, що роль віддали не британцеві.

Дамблдор Фото: Warner Bros.

Мінерва Макґонеґел

63-річна англійська акторка Джанет МакТір ("Озарк", "Джессіка Джонс", "До зустрічі з тобою") успадкувала образ, створений колись Меґґі Сміт. Цікаво, що у 2012 році вона вже знімалася разом із Деніелом Редкліффом у фільмі "Жінка в чорному".

Мінерва Макґонеґел Фото: Warner Bros.

Северус Снейп

Роль професора зіллєваріння та голови Слизерина виконує 34-річний Паапа Ессіду ("Чорне дзеркало", "Вбивство у Східному експресі", "Я можу знищити тебе"). Його кастинг викликав суперечки через зміну зовнішності персонажа, але сам актор назвав цю можливість "великою честю".

Снейп Фото: Warner Bros.

Рубеус Геґрід

Культового лісника та доглядача території Гоґвортсу, якого в кіно грав Роббі Колтрейн, тепер уособлює комік Нік Фрост ("Зомбі на ім’я Шон", "Прибулець Павло", "Мала з характером").

Рубеус Геґрід Фото: Warner Bros.

Арґус Філч

Роль доглядача замку виконує 67-річний валлієць Пол Вайтгаус ("У пошуках Неверленду", "Труп нареченої", "Аліса в Країні чудес"). Цікаво, що він уже був у "поттеріані" — зіграв сера Кедоґана у "В’язні Азкабану", щоправда, сцена залишилася вирізаною.

Арґус Філч Фото: Warner Bros.

Квірел

Викладача захисту від темних мистецтв у першому сезоні втілює Люк Таллон, який раніше працював у театрі та мав невеликі ролі у фільмах "Фаворитка" та "Сьогоднішній сміх".

Квірел Фото: Warner Bros.

