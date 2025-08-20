Клоны легенд: как выглядят новые актеры сериала о Гарри Поттере (фото)

Съемки сериала о Гарри Поттере от HBO уже начались в Лондоне. В материале рассказываем об актерском составе, который в течение семи сезонов будет воплощать знакомых персонажей в новом формате.

27 мая 2025 года стало известно, что после масштабного кастинга среди более 30 тысяч детей на роли главных персонажей выбрали трех юных актеров, пишет TeenVogue.

Сериал о Гарри Поттере: кто играет Гарри, Рона и Гермиону

Гарри Поттер

Доминик Маклафлин стал новым Гарри Поттером. Ему 11 лет, он учится в Академии сценического искусства Шотландии и уже имеет несколько кинопроектов, в том числе сериалы "Одаренные" (BBC) и Grow (Sky). К тому же, он играл в постановке Макбет рядом с самим Рэйфом Файнсом — исполнителем роли Волдеморта в фильмах.

Гарри Поттер Фото: Warner Bros.

Гермиона

Арабелла Стэнтон играет Гермиону Грейнджер. Для 11-летней англичанки это дебют на экране, ведь до сих пор она работала преимущественно в театре. Стэнтон известна ролью Матильды в мюзикле "Матильда: мюзикл" на Вест-Энде, а также участвовала в постановках Starlight Express. Она училась в драматической школе в Гилфорде, а также в Британской театральной академии.

Гермиона Фото: Warner Bros.

Рон Уизли

Аластейр Стоут получил роль Рона Уизли. О парне известно немного: в его фильмографии только реклама для компании Albert Bartlett, а сам он имеет северный английский акцент.

Рон Уизли Фото: Warner Bros.

Сериал "Гарри Поттер": кто играет преподавателей

Альбус Дамблдор

Легендарного директора школы магии играет американский актер Джон Литгоу ("Свободные", "Интерстеллар", "Декстер", "Конклав"). Он пообещал работать с диалектологом, чтобы воспроизвести британское произношение, и отметил, что хорошо понимает волнение фанатов из-за того, что роль отдали не британцу.

Дамблдор Фото: Warner Bros.

Минерва МакГонагалл

63-летняя английская актриса Джанет МакТир ("Озарк", "Джессика Джонс", "До встречи с тобой") унаследовала образ, созданный когда-то Мэгги Смит. Интересно, что в 2012 году она уже снималась вместе с Дэниелом Рэдклиффом в фильме "Женщина в черном".

Минерва МакГонагалл Фото: Warner Bros.

Севериус Снейп

Роль профессора зельеварения и главы Слизерина исполняет 34-летний Паапа Эссиду ("Черное зеркало", "Убийство в Восточном экспрессе", "Я могу уничтожить тебя"). Его кастинг вызвал споры из-за изменения внешности персонажа, но сам актер назвал эту возможность "большой честью".

Снейп Фото: Warner Bros.

Рубеус Хегрид

Культового лесника и смотрителя территории Хогвартса, которого в кино играл Робби Колтрейн, теперь олицетворяет комик Ник Фрост ("Зомби по имени Шон", "Пришелец Павел", "Малышка с характером").

Рубеус Хегрид Фото: Warner Bros.

Аргус Филч

Роль смотрителя замка исполняет 67-летний валлиец Пол Уайтхаус ("В поисках Неверленда", "Труп невесты", "Алиса в Стране чудес"). Интересно, что он уже был в "поттериане" — сыграл сэра Кэдогана в "Узнике Азкабана", правда, сцена осталась вырезанной.

Аргус Филч Фото: Warner Bros.

Квирел

Преподавателя защиты от темных искусств в первом сезоне воплощает Люк Таллон, который ранее работал в театре и имел небольшие роли в фильмах "Фаворитка" и "Сегодняшний смех".

Квирел Фото: Warner Bros.

