Клоны легенд: как выглядят новые актеры сериала о Гарри Поттере (фото)
Съемки сериала о Гарри Поттере от HBO уже начались в Лондоне. В материале рассказываем об актерском составе, который в течение семи сезонов будет воплощать знакомых персонажей в новом формате.
27 мая 2025 года стало известно, что после масштабного кастинга среди более 30 тысяч детей на роли главных персонажей выбрали трех юных актеров, пишет TeenVogue.
Сериал о Гарри Поттере: кто играет Гарри, Рона и Гермиону
Гарри Поттер
Доминик Маклафлин стал новым Гарри Поттером. Ему 11 лет, он учится в Академии сценического искусства Шотландии и уже имеет несколько кинопроектов, в том числе сериалы "Одаренные" (BBC) и Grow (Sky). К тому же, он играл в постановке Макбет рядом с самим Рэйфом Файнсом — исполнителем роли Волдеморта в фильмах.
Гермиона
Арабелла Стэнтон играет Гермиону Грейнджер. Для 11-летней англичанки это дебют на экране, ведь до сих пор она работала преимущественно в театре. Стэнтон известна ролью Матильды в мюзикле "Матильда: мюзикл" на Вест-Энде, а также участвовала в постановках Starlight Express. Она училась в драматической школе в Гилфорде, а также в Британской театральной академии.
Рон Уизли
Аластейр Стоут получил роль Рона Уизли. О парне известно немного: в его фильмографии только реклама для компании Albert Bartlett, а сам он имеет северный английский акцент.
Сериал "Гарри Поттер": кто играет преподавателей
Альбус Дамблдор
Легендарного директора школы магии играет американский актер Джон Литгоу ("Свободные", "Интерстеллар", "Декстер", "Конклав"). Он пообещал работать с диалектологом, чтобы воспроизвести британское произношение, и отметил, что хорошо понимает волнение фанатов из-за того, что роль отдали не британцу.
Минерва МакГонагалл
63-летняя английская актриса Джанет МакТир ("Озарк", "Джессика Джонс", "До встречи с тобой") унаследовала образ, созданный когда-то Мэгги Смит. Интересно, что в 2012 году она уже снималась вместе с Дэниелом Рэдклиффом в фильме "Женщина в черном".
Севериус Снейп
Роль профессора зельеварения и главы Слизерина исполняет 34-летний Паапа Эссиду ("Черное зеркало", "Убийство в Восточном экспрессе", "Я могу уничтожить тебя"). Его кастинг вызвал споры из-за изменения внешности персонажа, но сам актер назвал эту возможность "большой честью".
Рубеус Хегрид
Культового лесника и смотрителя территории Хогвартса, которого в кино играл Робби Колтрейн, теперь олицетворяет комик Ник Фрост ("Зомби по имени Шон", "Пришелец Павел", "Малышка с характером").
Аргус Филч
Роль смотрителя замка исполняет 67-летний валлиец Пол Уайтхаус ("В поисках Неверленда", "Труп невесты", "Алиса в Стране чудес"). Интересно, что он уже был в "поттериане" — сыграл сэра Кэдогана в "Узнике Азкабана", правда, сцена осталась вырезанной.
Квирел
Преподавателя защиты от темных искусств в первом сезоне воплощает Люк Таллон, который ранее работал в театре и имел небольшие роли в фильмах "Фаворитка" и "Сегодняшний смех".
