Нового Гарри Поттера, которого выбрали среди 30 тысяч претендентов, заметили в Лондоне (фото)
В сети начали появляться первые кадры со съемок сериала "Гарри Поттер". В частности, исполнитель главной роли Доминик Маклафлин поделился впечатлениями от того, что стал новым лицом культового героя. Актер признался, что для него это осуществление детской мечты.
Доминик Маклафлин, который сыграет Гарри Поттера в экранизации от HBO, впервые прокомментировал свое назначение на культовую роль. Во время промо своего нового фильма "Grow", где он играет вместе с Ником Фростом (актером, воплощающим Хегрида в "Гарри Поттере"), журналисты BBC News спросили молодую звезду, как он чувствует себя в образе Поттера, пишет Variety.
"Немного сюрреалистично, если честно, ведь я всегда был большим фанатом "Гарри Поттера" с детства. Это была роль моей мечты, поэтому я в восторге, что могу ее исполнять", — сказал Маклафлин.
Съемки и актерский состав
Съемки сериала продолжаются в Великобритании и должны продолжиться до весны 2026 года. Главную тройку — Гарри Поттера, Гермиону Грейнджер и Рона Уизли — выбрали из более 30 тысяч претендентов на кастинге прошлой осенью. Гермиону сыграет Арабелла Стэнтон, а Рона — Алистер Стоут.
HBO уже представило первые кадры Маклафлина в роли Поттера — в традиционной мантии Хогвартса, с характерным шрамом и круглыми очками. В частности также было обнародовано фото Ника Фроста в образе Хегрида.
В сериале также снимутся:
- Джон Литгоу — Альбус Дамблдор;
- Джанет МакТир — Минерва МакГонегел;
- Паапа Эссиду — Северус Снейп;
- Кэтрин Паркинсон — Молли Уизли;
- Локс Пратт — Драко Мелфой;
- Джонни Флинн — Луциус Мелфой.
Премьера сериала Гарри Поттер в 2027 году
Новая экранизация "Гарри Поттера" выйдет в 2027 году на HBO и HBO Max. Шоураннером выступает Франческа Гардинер ("Темные материи", "Убивая Еву"), режиссером — Марк Милод ("Наследники"). Продюсерами сериала стали также Джоан Роулинг, Нил Блэр, Рут Кенли-Леттс и Дэвид Гейман.
Сериал создают HBO в сотрудничестве с Brontë Film and TV и Warner Bros. Television.
