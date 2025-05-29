Смогут не работать до конца жизни: сколько заработают новые актеры сериала о Гарри Поттере

Трое новых главных героев сериала о Гарри Поттере заработают сумму денег, которая изменит их жизнь. Например, Дэниелу Рэдклиффу заплатили 1 миллион фунтов стерлингов за первый фильм, а за два последних сумма выросла до 50 миллионов.

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Об этом пишет Hello Magazine.

В ожидании будущего сериала HBO поклонники франшизы "Гарри Поттер" со всего мира накануне получили грандиозные новости о свежем касте.

Главный герой Гарри Поттер и его двое лучших друзей Гермиона и Рон были представлены миру, следуя по следам международных суперзвезд Дэниела Рэдклиффа, Эммы Уотсон и Руперта Гринта. Доминик Маклафлин сыграет роль "Мальчика, который выжил" вместе с Арабеллой Стэнтон в роли Гермионы Грейнджер и Алистером Стаутом в роли Рона Уизли. Юные звезды присоединятся к известным актерам, таким как Джон Литгоу (Альбус Дамблдор) и Ник Фрост (Рубеус Хегрид).

Учитывая, что серия фильмов является одной из самых популярных франшиз всех времен, практически подтверждено, что трое школьников заработают сумму денег, которая изменит их жизнь.

Культовый каст "Гарри Поттера" Фото: Кадр из видео

Эксперт подсчитал, сколько, по его мнению, Доминик, Арабелла и Алистер получат от первого сезона, и их гонорар, вероятно, будет только расти, если следующие сезоны будут продолжаться, поскольку они будут продвигать каждую из семи книг Джоан Роулинг.

Ник Эде предположил, что они "сорвали джекпот" после того, как их официально включили в актерский состав.

Гонорары за "Гарри Поттера"

"Дэниелу Рэдклиффу заплатили 1 миллион фунтов стерлингов за его первый фильм, а за два последних эта сумма выросла до 50 миллионов фунтов стерлингов. Это не только финансовая прибыль, но и мировая слава принесет им одобрение и сделки", — считает эксперт.

Том Фелтон тем временем заработал, как сообщается, 14 миллионов фунтов стерлингов, несмотря на то, что он сыграл Драко Мелфоя всего за 31 минуту фильмов. Можно предположить, что трое главных героев могут получить такой же внушительный гонорар, когда немного повзрослеют.

Том Фелтон в роли Драко Мелфоя Фото: Скриншот

Говоря о новом актерском составе, Эде добавил: "Я могу представить, что им сначала будут платить не менее 1 миллиона фунтов стерлингов за сезон, а затем вы можете даже увидеть, как они будут получать от 10 до 20 миллионов фунтов стерлингов каждый к концу седьмого сезона — или даже больше".

Съемки, как ожидается, начнутся уже этим летом, а сценарист и исполнительный продюсер сериала — Франческа Гардинер.

Сообщается, что сериал будет выходить в течение десятилетия. А каждый сезон станет точной адаптацией книг Джоан Роулинг, по которым было снято восемь популярных фильмов с Дэниелом Рэдклиффом, Рупертом Гринтом и Эммой Уотсон в главных ролях.

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