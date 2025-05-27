Серіал про Гаррі Поттера: названо акторів, які зіграють Герміону, Гаррі та Рона

Американська мережа платного телебачення HBO представила акторів, які зіграють головні ролі в майбутньому серіалі про Гаррі Поттера.

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Про це повідомляє Deadline.

У Гаррі Поттера, Герміону Грейнджер і Рона Візлі перевтіляться Домінік Маклафлін, Арабелла Стентон і Аластер Стаут відповідно.

"Після надзвичайного пошуку, проведеного директорами з кастингу Люсі Беван і Емілі Брокманн, ми раді оголосити, що знайшли нашого Гаррі, Герміону і Рона. Талант цих трьох унікальних акторів прекрасний, і ми з нетерпінням чекаємо, коли світ побачить їхню магію разом на екрані. Ми хотіли б подякувати всім десяткам тисяч дітей, які пройшли прослуховування. Було справжнім задоволенням виявити безліч молодих талантів", — заявили шоураннерка і виконавча продюсерка Франческа Гардінер і виконавчий продюсер Марк Майлод.

Юні актори приєднаються до своїх досвідченіших колег Ніка Фроста, який зіграє Рубеуса Гаґріда, Джона Літґоу в ролі Альбуса Дамблдора, Джанет Мактір у ролі Макґонаґалл, Паапа Ессіеда в ролі Снейпа, Люка Таллона в ролі Квіррелла та Пола Вайтгауса в ролі Філча.

У той час як фанати в захваті від того, що нова частина вже популярної франшизи перебуває в розробці, багато хто не згоден з деякими акторами. Одним із них є Фрост, який зіграє милого велетня Гаґріда. Він зіткнувся з негативною реакцією після того, як стало відомо про його підписання контракту.

Схвильований отриманням ролі, зірка "Зомбі на ім'я Шон" опублікував селфі з копією "Гаррі Поттера і філософського каменю", написавши: "Ти чарівник, Гаррі!!!"

Він також віддав данину поваги покійному Роббі Колтрейну, який грав Гаґріда у всіх восьми фільмах про Гаррі Поттера до своєї смерті 2022 року, і додав: "Спасибі, що довірили мені такого відданого, ніжного і мужнього напіввелетня, як Рубеус Хагрід. Роббі, я обіцяю, що не підведу тебе".

Однак заяву Фроста не було добре сприйнято всіма шанувальниками, і багато хто висловив стурбованість його рішенням взяти участь у шоу, співпродюсером якого є Джоан Роулінг.

Зірка відключив свої коментарі в Instagram, побачивши негативну реакцію.

Нік Фрос зіграє велетня Гаґріда

Серіал, який має стати "точною адаптацією" надзвичайно популярних книг Дж. К. Роулінг, вийде на HBO Max.

Початок основного виробництва заплановано на це літо в студії Warner Bros. Studios Leavesden за межами Лондона, а перший сезон планують представити 2026 року.

Повідомляється, що серіал виходитиме протягом десятиліття. Кожен сезон шоу стане точною адаптацією книжок Дж. К. Роулінг, за якими було знято вісім популярних фільмів із Деніелом Редкліффом, Рупертом Грінтом і Еммою Вотсон у головних ролях.

"Прихильність Макса збереженню цілісності моїх книжок важлива для мене, і я з нетерпінням чекаю на можливість стати частиною цієї нової адаптації, яка дасть змогу досягти такої міри глибини та деталізації, яку може надати тільки довгий телесеріал", — сказала Джоан Роулінг у заяві, коли проєкт анонсували 2023 року.

Раніше Фокус писав, що:

Для нового серіалу про Гаррі Поттера побудують ціле місто. На його спорудження планують витратити колосальну суму.

Зірка "Гаррі Поттера" зазнала фіаско на OnlyFans, де вирішила заробляти на тих, хто без розуму від волосся.

Ми також писали, чому фанати побоюються, що серіал про Гаррі Поттера буде кошмаром.