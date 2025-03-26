НВО обрали відомого британського актора на роль Геґріда в серіалі про Гаррі Поттера

Лісничого Гоґвордса зіграє Нік Фрост, зірка фільму "Зомбі на ім'я Шон", і фанати нарешті задоволені вибором студії.

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Новий серіал НВО про Гаррі Поттера поступово обростає подробицями. І стало відомо, що лісничого-напіввелікана Геґріда зіграє британський актор і комік Нік Фрост. Дивно, але цього разу вибір продюсерів фанати підтримали. Про це пише Deadline.

Нік Фрост, зірка фільму "Армагеддець" і серіалу "Чому жінки вбивають", близький до укладення угоди на роль напіввелетня Рубеуса Гаґріда.

Він приєднається до Джона Літгоу, Джанет Мактір і Паапе Ессіеда, які налаштовані або ведуть переговори, щоб зіграти професора Альбуса Дамблдора, професора Мінерву МакГонагалл і професора Северуса Снейпа відповідно.

HBO відмовилася від коментарів. "Ми розуміємо, що такий гучний серіал викличе багато чуток і домислів. Поки ми перебуваємо на етапі підготовки до виробництва, ми підтвердимо деталі тільки після укладення угод", — повідомили в пресслужбі.

Ніка Фроста обрали на роль Геґріда Фото: IMDB

У той час як HBO зберігає мовчання, розмови про можливу участь Фроста в ролі Геґріда почали просочуватися в мережу минулого тижня, зокрема й на Reddit, оскільки фанати знайшли загадкову публікацію Фроста в Instagram від 20 березня: "Це відбувається, це справді відбувається", як можливу підказку, а уважні фанати помітили, що Фрост тепер стежить за такими акторами із серії фільмів про Гаррі Поттера, як Літґоу та Ессієду.

Рубеус Гегрід — це доброзичливий лісничий у школі чаклунства Гоґвортс, який зрештою стає професором з догляду за магічними істотами. В оригінальній кіносазі його грав Роббі Колтрейн.

Роббі Колтрейн у фільмі про Гаррі Поттера

Серіал про Гаррі Поттера, розрахований на десятиліття, створений сценаристом-шоураннером Франческою Гардінер і режисером/виконавчим продюсером Марком Майлодом. Кейсі Блойс, голова і генеральний директор HBO і Max Content, під час початкового анонсу назвав шоу "точною адаптацією" романів Джоан Роулінг.

Нік Фрост відомий своєю частою співпрацею з Саймоном Пеггом, включно з фільмами "Зомбі на ім'я Шон" і "Типу круті лягаві". Нещодавно він знявся в кіноадаптації популярного мультика "Як приручити дракона", який вийде в червні.

Саймон Пегг і Нік Фрост Фото: IMDB

Нагадаємо, Роббі Колтрейн помер 2022 року. Останньою роллю шотландського актора символічно стала документальна стрічка "Повернення до Гоґвортсу", де актори й учасники знімального процесу "Гаррі Поттера" ділилися спогадами про зйомки фільму, що полюбився дітям і дорослим.