НВО выбрали известного британского актера на роль Хагрида в сериале о Гарри Поттере

Лесничего Хогвардса сыграет Ник Фрост, звезда фильма "Зомби по имени Шон", и фанаты наконец-то довольны выбором студии.

Related video

Новый сериал НВО про Гарри Поттера постепенно обрастает подробностями. И стало известно, что лесничего-полувеликана Хагрида сыграет британський актер и комик Ник Фрост. Удивительно, но в этот раз выбор продюсеров фанаты поддержали. Об этом пишет Deadline.

Ник Фрост, звезда фильма "Армагеддец" и сериала "Почему женщины убивают", близок к заключению сделки на роль полувеликана Рубеуса Хагрида.

Он присоединится к Джону Литгоу, Джанет Мактир и Паапе Эссиеду, которые, настроены или ведут переговоры, чтобы сыграть профессора Альбуса Дамблдора, профессора Минерву МакГонагалл и профессора Северуса Снейпа соответственно.

HBO отказалась от комментариев. "Мы понимаем, что такой громкий сериал вызовет много слухов и домыслов. Пока мы находимся на этапе подготовки к производству, мы подтвердим детали только после заключения сделок", — сообщили в пресс-службе.

Ник Фрост был выбран на роль Хагрида Фото: IMDB

В то время как HBO хранит молчание, разговоры о возможном участии Фроста в роли Хагрида начали просачиваться в сеть на прошлой неделе, в том числе на Reddit, поскольку фанаты нашли загадочную публикацию Фроста в Instagram от 20 марта: "Это происходит, это действительно происходит", как возможную подсказку, а внимательные фанаты заметили, что Фрост теперь следит за такими актерами из серии фильмов о Гарри Поттере, как Литгоу и Эссиеду.

Рубеус Хагрид — это дружелюбный лесничий в школе волшебства Хогвартс, который в конечном итоге становится профессором по уходу за магическими существами. В оригинальной киносаге его играл Робби Колтрейн.

Робби Колтрейн в фильме о Гарри Поттере

Сериал о Гарри Поттере, рассчитанный на десятилетие, создан сценаристом-шоураннером Франческой Гардинер и режиссером/исполнительным продюсером Марком Майлодом. Кейси Блойс, председатель и генеральный директор HBO и Max Content, во время первоначального анонса назвал шоу "точной адаптацией" романов Джоан Роулинг.

Ник Фрост известен своим частым сотрудничеством с Саймоном Пеггом, включая фильмы "Зомби по имени Шон" и "Типа крутые легавые". Недавно он снялся в киноадаптации популярного мультика "Как приручить дракона", который выйдет в июне.

Саймон Пегг и Ник Фрост Фото: IMDB

Напомним, Робби Колтрейн умер в 2022 году. Последней ролью шотландского актера символически стала документальная лента "Возвращение в Хогвартс", где актеры и участники съемочного процесса "Гарри Поттера" делились воспоминаниями о съемках полюбившегося детям и взрослым фильма.