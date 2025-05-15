Зірка "Гаррі Поттера" зазнала фіаско на OnlyFans: що пішло не так

38-річна британська актриса Джессі Кейв, яка зіграла Лаванду Браун у серії фільмів про Гаррі Поттера, зізналася, що її ідея заробити на OnlyFans за допомогою свого волосся закінчилася повним провалом.

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Про це пише Daily Mail.

Свою кар'єру на платформі для дорослих вона почала в березні 2025 року. Джессі збиралася створювати контент за допомогою свого дуже довгого волосся, і він був розрахований на прихильників fetish hair, проте вже незабаром дівчина відчула себе ніяково і пошкодувала про рішення приєднатися до сервісу.

Кейв наполягла, що на її сторінці не буде ніякої наготи або сексуального контенту. До виробництва відео вона залучила свого бойфренда Альфі Брауна, від якого у неї четверо дітей, змусивши його шльопати її по спині її заплетеними в коси локонами.

Незважаючи на те, що Джессі відкрито говорила про свою роботу, тепер вона визнала підводні камені.

"Це стало трохи огидно. Я почуваюся трохи огидно, трохи налякана. Я отримую занадто багато непристойних повідомлень і не люблю, коли мені надсилають дікпіки, яких я не просила. Незалежно від того, скільки разів я кажу, що не займаюся сексуальним контентом, я отримую повідомлення протягом двох секунд із проханням побачити [сперму] в моєму волоссі або просто, чорт забирай, розглянути можливість зробити це повністю спереду", — пояснила вона.

Нещодавно Джессі поділилася фотографією майки, прикрашеної логотипом OnlyFans.

Минулого місяця вона написала на Substack:

"Я намагалася зняти відео, де [Альфі] тримає мої косички і ніжно шльопає ними мене по спині, але я занадто багато сміялася... Я заплела волосся в червоних мереживних рукавичках і зняла відео, де я намагаюся заплести косички з кайданками (мої діти купили кайданки в магазині фокусів)".

Кейв додала, що зайнялася цим заради грошей, але не змогла вирішити свої фінансові проблеми.

"Це доказ моєї нездатності заробляти (або, скоріше, утримувати) гроші як акторки і письменника. Мені нічого показати за 18 років роботи в індустрії мистецтв... Я винаймала житло протягом 18 років і спускала на це всі свої гроші, а також сама фінансувала свої відео на YouTube або шоу в Единбурзі", — поскаржилася Джессі.

Раніше Фокус писав, що модель OnlyFans Омович отримала від депутата з України годинник за $200 тисяч. Ми також розповідали, що британська порноактриса Бонні Блю, зірка Onlyfans, переспала більш ніж з 1000 чоловіками за один день. Нещодавно їй вдалося завагітніти.