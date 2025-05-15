Звезда "Гарри Поттера" потерпела фиаско на OnlyFans: что пошло не так

38-летняя британская актриса Джесси Кейв, сыгравшая Лаванду Браун в серии фильмов о Гарри Поттере, призналась, что ее идея заработать на OnlyFans с помощью своих волос закончилась полным провалом.

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Об этом пишет Daily Mail.

Свою карьеру на платформе для взрослых она начала в марте 2025 года. Джесси собиралась создавать контент с помощью своих очень длинных волос, и он был рассчитан на поклонников fetish hair, однако уже вскоре девушка почувствовала себя неловко и пожалела о решении присоединиться к сервису.

Кейв настояла, что на ее странице не будет никакой наготы или сексуального контента. К производству видео она привлекла своего бойфренда Альфи Брауна, от которого у нее четверо детей, заставив его шлепать ее по спине ее заплетенными в косы локонами.

Несмотря на то, что Джесси открыто говорила о своей работе, теперь она признала подводные камни.

"Это стало немного отвратительно. Я чувствую себя немного отвратительно, немного напугана. Я получаю слишком много непристойных сообщений и не люблю, когда мне присылают дикпики, которых я не просила. Независимо от того, сколько раз я говорю, что не занимаюсь сексуальным контентом, я получаю сообщение в течение двух секунд с просьбой увидеть [сперму] в моих волосах или просто, черт возьми, рассмотреть возможность сделать это полностью спереди", – объяснила она.

Недавно Джесси поделилась фотографией майки, украшенной логотипом OnlyFans.

В прошлом месяце она написала на Substack:

"Я пыталась снять видео, где [Альфи] держит мои косички и нежно шлепает ими меня по спине, но я слишком много смеялась… Я заплела волосы в красных кружевных перчатках и сняла видео, где я пытаюсь заплести косички с наручниками (мои дети купили наручники в магазине фокусов)".

Кейв добавила, что занялась этим ради денег, но не смогла решить свои финансовые проблемы.

"Это доказательство моей неспособности зарабатывать (или, скорее, удерживать) деньги как актрисы и писателя. Мне нечего показать за 18 лет работы в индустрии искусств… Я снимала жилье в течение 18 лет и спускала на это все свои деньги, а также сама финансировала свои видео на YouTube или шоу в Эдинбурге", – пожаловалась Джесси.

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