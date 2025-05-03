Модель OnlyFans Омович получила от депутата из Украины часы за $200 тысяч (видео)

Украинская модель OnlyFans Алена Омович получила в подарок от ухажера-депутата часы Richard Mille ценой в 200 тысяч долларов.

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О ценном подарке модель рассказала во время подкаста с блогером Василием Тимошенко.

По ее словам, часы ей подарил "очень самодостаточный и обеспеченный поклонник", который не является ее парнем.

"Очень-очень самодостаточный и обеспеченный. Не мой парень. Украинский политик", — сказала она.

Однако в интервью Омович не уточнила имя политика, а также был ли это народный депутат Верховной Рады, или одного из местных советов.

В ответ Тимошенко заметил, что коррупционные деньги украинских политиков идут на подобные подарки.

Стоит отметить, что глава финкомитета Верховной Рады, нардеп Даниил Гетманцев признавал, что лично знает моделей OnlyFans и общается с ними. Политик утверждал, что обсуждает с ними плату налогов в бюджет.

Фокус подробно описывал уровень заработка украинских моделей OnlyFans. Девушки за три года деятельности получили 111 млн долларов.

Британская порноактриса Бонни Блю, звезда Onlyfans, переспала более чем с 1000 мужчинами за один день. Недавно ей удалось забеременить.