"Я благодарен им": Гетманцев признал, что общается с моделями OnlyFans (видео)

Моделей OnlyFans поблагодарили за плату налогов в бюджет Украины. Глава финкомитета Верховной Рады Даниил Гетманцев приравнял их деятельность к труду художников.

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Политик в эфире единого телемарафона заявил, что общается в соцсетях с моделями OnlyFans и выступает за декриминализацию этого вида деятельности.

Вместе с коллегами они уже подали соответствующий законопроект. Модели, по его мнению должны платить налоги, как и лица, занимающиеся независимой профессиональной деятельностью.

"Есть такой вид самозанятых лиц, как деятели искусств, художники и другие лица, деятельность которых близка к деятельности моделей", — заявил он.

Далее нардеп отметил, что знает лично многих моделей OnlyFans. Он общается с ними в соцсетях и обсуждает ряд проблем, включая уплату налогов.

"Благодарен им за то, что они выполняют те нормы налогового законодательства, которые сегодня есть", — добавил он.

По его словам, в уголовном кодексе Украины до сих пор имеется 301-я статья, которая предусматривает ответственность за создание такого вида контента. Гетманцев считает это лицемерием со стороны государства.

"Мы понимаем, что это явление существует, а с другой стороны обязываем следователей проводить расследования вместо того, чтобы они занимались важными делами для страны", — подытожил депутат.

Фокус уже писал о заработках украинских моделей OnlyFans. За три года они получили 111 млн долларов, налоговая служба отслеживает их доходы.

Напомним, украинская модель, 20-летняя Мария Ковальчук была найдена в Дубае с многочисленными побоями после вечеринки с "представителями модельного бизнеса". Полиция уверяла, что она сама упала на стройплощадке.