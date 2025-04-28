Модели OnlyFans из Украины заработали более $100 млн за три года: налоговая следит за ними

Украинские модели OnlyFans заработали 111 млн долларов с 2020 по 2022 годы. Налоговая служба видит их доходы благодаря помощи британских коллег.

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Об этом рассказал в интервью изданию "Экономическая правда" глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко.

В сентябре 2024 года налоговая ​​получила данные от британских партнерах обо всех украинцах, получавших доходы на платформе OnlyFans. Всего информация получена о 5 435 физических лицах, они использовали в своей деятельности 7036 аккаунтов.

"Мы провели 759 документальных проверок. Сумма денежного обязательства составляет более 250 миллионов гривен", — рассказал Кравченко.

Плательщики оспаривают в административном и судебном порядке начисленные им штрафы в 14,5 миллиона гривен. Сумма долга по результатам проверок составляет 14,7 миллионов гривен.

Некоторые модели OnlyFans, по словам главы налоговой, зарегистрированы как ФЛП и платят добровольные налоги.

Государственная налоговая служба получает данные об украинцах и от других стран.

"Почему я встречаюсь с послами? Потому что я хочу, чтобы мы обменивались информацией лучше и быстрее", — продолжил чиновник.

К примеру, Чехия сообщила, что по их подозрению украинская компания незаконно получила 11,5 миллиона евро во время возмещения НДС. Налоговики вместе с правоохранительными органами отработали эти данные.

Сведения о доходах украинцев от Британии и других стран можно использовать для наполнения украинского бюджета, уверен он.

"Находящиеся в тени или не платящие налоги — мы до них доберемся", — пообещал Кравченко.

Напомним, в Украине хотят обложить дополнительным налогом в размере 10% тех, кто зарабатывает на цифровых платформах. Нововведения могут коснуться таксистов Bolt, Uklon, курьеров Glovo и продавцов на OLX.

Военный пилот Гарри Борн выставлял на OnlyFans сексуальный контент в милитари-стиле. На публикации контента для взрослых он зарабатывал более 1,5 млн гривен в месяц.