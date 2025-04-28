Моделі OnlyFans з України заробили понад $100 млн за три роки: податкова стежить за ними

Українські моделі OnlyFans заробили 111 млн доларів з 2020 по 2022 роки. Податкова служба бачить їхні доходи завдяки допомозі британських колег.

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Про це розповів в інтерв'ю виданню "Економічна правда" голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.

У вересні 2024 року податкова отримала дані від британських партнерів про всіх українців, які отримували доходи на платформі OnlyFans. Загалом інформацію отримано про 5 435 фізичних осіб, вони використовували у своїй діяльності 7036 акаунтів.

"Ми провели 759 документальних перевірок. Сума грошового зобов'язання становить понад 250 мільйонів гривень", — розповів Кравченко.

Платники оскаржують в адміністративному та судовому порядку нараховані їм штрафи в 14,5 мільйона гривень. Сума боргу за результатами перевірок становить 14,7 мільйонів гривень.

Деякі моделі OnlyFans, за словами глави податкової, зареєстровані як ФОП і платять добровільні податки.

Державна податкова служба отримує дані про українців і від інших країн.

"Чому я зустрічаюся з послами? Тому що я хочу, щоб ми обмінювалися інформацією краще і швидше", — продовжив чиновник.

Приміром, Чехія повідомила, що за їхньою підозрою українська компанія незаконно отримала 11,5 мільйона євро під час відшкодування ПДВ. Податківці разом із правоохоронними органами відпрацювали ці дані.

Відомості про доходи українців від Британії та інших країн можна використовувати для наповнення українського бюджету, впевнений він.

"Ті, що перебувають у тіні або не платять податки — ми до них доберемося", — пообіцяв Кравченко.

Нагадаємо, в Україні хочуть обкласти додатковим податком у розмірі 10% тих, хто заробляє на цифрових платформах. Нововведення можуть торкнутися таксистів Bolt, Uklon, кур'єрів Glovo і продавців на OLX.

Військовий пілот Гаррі Борн виставляв на OnlyFans сексуальний контент у мілітарі-стилі. На публікації контенту для дорослих він заробляв понад 1,5 млн гривень на місяць.