"Я вдячний їм": Гетманцев визнав, що спілкується з моделями OnlyFans (відео)

Моделям OnlyFans подякували за плату податків до бюджету України. Голова фінкомітету Верховної Ради Данило Гетманцев прирівняв їхню діяльність до праці художників.

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Політик в ефірі єдиного телемарафону заявив, що спілкується в соцмережах із моделями OnlyFans і виступає за декриміналізацію цього виду діяльності.

Разом із колегами вони вже подали відповідний законопроєкт. Моделі, на його думку, мають платити податки, як і особи, що займаються незалежною професійною діяльністю.

"Є такий вид самозайнятих осіб, як діячі мистецтв, художники та інші особи, діяльність яких близька до діяльності моделей", — заявив він.

Далі нардеп зазначив, що знає особисто багатьох моделей OnlyFans. Він спілкується з ними в соцмережах і обговорює низку проблем, включно зі сплатою податків.

"Вдячний їм за те, що вони виконують ті норми податкового законодавства, які сьогодні є", — додав він.

За його словами, у кримінальному кодексі України досі є 301-ша стаття, яка передбачає відповідальність за створення такого виду контенту. Гетманцев вважає це лицемірством з боку держави.

"Ми розуміємо, що це явище існує, а з іншого боку зобов'язуємо слідчих проводити розслідування замість того, щоб вони займалися важливими справами для країни", — підсумував депутат.

Фокус уже писав про заробітки українських моделей OnlyFans. За три роки вони отримали 111 млн доларів, податкова служба відстежує їхні доходи.

Нагадаємо, українська модель, 20-річна Марія Ковальчук була знайдена в Дубаї з численними побоями після вечірки з "представниками модельного бізнесу". Поліція запевняла, що вона сама впала на будмайданчику.