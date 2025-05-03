Модель OnlyFans Омович отримала від депутата з України годинник за $200 тисяч (відео)

Українська модель OnlyFans Альона Омович отримала в подарунок від залицяльника-депутата годинник Richard Mille вартістю 200 тисяч доларів.

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Про цінний подарунок модель розповіла під час подкасту з блогером Василем Тимошенком.

За її словами, годинник їй подарував "дуже самодостатній і забезпечений шанувальник", який не є її хлопцем.

"Дуже-дуже самодостатній і забезпечений. Не мій хлопець. Український політик", — сказала вона.

Однак в інтерв'ю Омович не уточнила ім'я політика, а також чи був це народний депутат Верховної Ради, чи однієї з місцевих рад.

У відповідь Тимошенко зауважив, що корупційні гроші українських політиків ідуть на подібні подарунки.

Варто зазначити, що голова фінкомітету Верховної Ради, нардеп Данило Гетманцев визнавав, що особисто знає моделей OnlyFans і спілкується з ними. Політик стверджував, що обговорює з ними плату податків до бюджету.

Фокус докладно описував рівень заробітку українських моделей OnlyFans. Дівчата за три роки діяльності отримали 111 млн доларів.

Британська порноактриса Бонні Блю, зірка Onlyfans, переспала більш ніж з 1000 чоловіками за один день. Нещодавно їй вдалося завагітніти.