Сериал о Гарри Поттере: названы актеры, которые сыграют Гермиону, Гарри и Рона

Американская сеть платного телевидения HBO представила актеров, которые сыграют главные роли в предстоящем сериале о Гарри Поттере.

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Об этом сообщает Deadline.

В Гарри Поттера, Гермиону Грейнджер и Рона Уизли перевоплотятся Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут соответственно.

"После необычайного поиска, проведенного директорами по кастингу Люси Беван и Эмили Брокманн, мы рады объявить, что нашли нашего Гарри, Гермиону и Рона. Талант этих трех уникальных актеров прекрасен, и мы с нетерпением ждем, когда мир увидит их магию вместе на экране. Мы хотели бы поблагодарить все десятки тысяч детей, которые прошли прослушивание. Было настоящим удовольствием обнаружить множество молодых талантов", – заявили шоураннер и исполнительный продюсер Франческа Гардинер и исполнительный продюсер Марк Майлод.

Юные актеры присоединятся к своим более опытным коллегам Нику Фросту, который сыграет Рубеуса Хагрида, Джону Литгоу в роли Альбуса Дамблдора, Джанет Мактир в роли Макгонагалл, Паапе Эссиеду в роли Снейпа, Люку Таллону в роли Квиррелла и Полу Уайтхаусу в роли Филча.

В то время как фанаты в восторге от того, что новая часть уже популярной франшизы находится в разработке, многие не согласны с некоторыми актерами. Одним из них является Фрост, который сыграет милого великана Хагрида. Он столкнулся с негативной реакцией после того, как стало известно о его подписании контракта.

Взволнованный получением роли, звезда "Зомби по имени Шон" опубликовал селфи с копией "Гарри Поттера и философского камня", написав: "Ты волшебник, Гарри!!!"

Он также отдал дань уважения покойному Робби Колтрейну, который играл Хагрида во всех восьми фильмах о Гарри Поттере до своей смерти в 2022 году, и добавил: "Спасибо, что доверили мне такого преданного, нежного и мужественного полувеликана, как Рубеус Хагрид. Робби, я обещаю, что не подведу тебя".

Однако заявление Фроста не было хорошо воспринято всеми поклонниками, и многие выразили обеспокоенность его решением принять участие в шоу, сопродюсером которого является Джоан Роулинг.

Звезда отключил свои комментарии в Instagram, увидев негативную реакцию.

Ник Фрос сыграет великана Хагрида

Сериал, который должен стать "точной адаптацией" чрезвычайно популярных книг Дж. К. Роулинг, выйдет на HBO Max.

Начало основного производства запланировано на это лето в студии Warner Bros. Studios Leavesden за пределами Лондона, а первый сезон планируют представить в 2026 году.

Сообщается, что сериал будет выходить в течение десятилетия. Каждый сезон шоу станет точной адаптацией книг Дж. К. Роулинг, по которым было снято восемь популярных фильмов с Дэниелом Рэдклиффом, Рупертом Гринтом и Эммой Уотсон в главных ролях.

"Приверженность Макса сохранению целостности моих книг важна для меня, и я с нетерпением жду возможности стать частью этой новой адаптации, которая позволит достичь такой степени глубины и детализации, которую может предоставить только длинный телесериал", — сказала Джоан Роулинг в заявлении, когда проект был анонсирован в 2023 году.

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