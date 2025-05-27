Сериал о Гарри Поттере: названы актеры, которые сыграют Гермиону, Гарри и Рона
Американская сеть платного телевидения HBO представила актеров, которые сыграют главные роли в предстоящем сериале о Гарри Поттере.
Об этом сообщает Deadline.
В Гарри Поттера, Гермиону Грейнджер и Рона Уизли перевоплотятся Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут соответственно.
"После необычайного поиска, проведенного директорами по кастингу Люси Беван и Эмили Брокманн, мы рады объявить, что нашли нашего Гарри, Гермиону и Рона. Талант этих трех уникальных актеров прекрасен, и мы с нетерпением ждем, когда мир увидит их магию вместе на экране. Мы хотели бы поблагодарить все десятки тысяч детей, которые прошли прослушивание. Было настоящим удовольствием обнаружить множество молодых талантов", – заявили шоураннер и исполнительный продюсер Франческа Гардинер и исполнительный продюсер Марк Майлод.
Юные актеры присоединятся к своим более опытным коллегам Нику Фросту, который сыграет Рубеуса Хагрида, Джону Литгоу в роли Альбуса Дамблдора, Джанет Мактир в роли Макгонагалл, Паапе Эссиеду в роли Снейпа, Люку Таллону в роли Квиррелла и Полу Уайтхаусу в роли Филча.
В то время как фанаты в восторге от того, что новая часть уже популярной франшизы находится в разработке, многие не согласны с некоторыми актерами. Одним из них является Фрост, который сыграет милого великана Хагрида. Он столкнулся с негативной реакцией после того, как стало известно о его подписании контракта.
Взволнованный получением роли, звезда "Зомби по имени Шон" опубликовал селфи с копией "Гарри Поттера и философского камня", написав: "Ты волшебник, Гарри!!!"
Он также отдал дань уважения покойному Робби Колтрейну, который играл Хагрида во всех восьми фильмах о Гарри Поттере до своей смерти в 2022 году, и добавил: "Спасибо, что доверили мне такого преданного, нежного и мужественного полувеликана, как Рубеус Хагрид. Робби, я обещаю, что не подведу тебя".
Однако заявление Фроста не было хорошо воспринято всеми поклонниками, и многие выразили обеспокоенность его решением принять участие в шоу, сопродюсером которого является Джоан Роулинг.
Звезда отключил свои комментарии в Instagram, увидев негативную реакцию.
Сериал, который должен стать "точной адаптацией" чрезвычайно популярных книг Дж. К. Роулинг, выйдет на HBO Max.
Начало основного производства запланировано на это лето в студии Warner Bros. Studios Leavesden за пределами Лондона, а первый сезон планируют представить в 2026 году.
Сообщается, что сериал будет выходить в течение десятилетия. Каждый сезон шоу станет точной адаптацией книг Дж. К. Роулинг, по которым было снято восемь популярных фильмов с Дэниелом Рэдклиффом, Рупертом Гринтом и Эммой Уотсон в главных ролях.
"Приверженность Макса сохранению целостности моих книг важна для меня, и я с нетерпением жду возможности стать частью этой новой адаптации, которая позволит достичь такой степени глубины и детализации, которую может предоставить только длинный телесериал", — сказала Джоан Роулинг в заявлении, когда проект был анонсирован в 2023 году.
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