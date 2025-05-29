Зможуть не працювати до кінця життя: скільки зароблять нові актори серіалу про Гаррі Поттера

Троє нових головних героїв серіалу про Гаррі Поттера зароблять суму грошей, яка змінить їхнє життя. Наприклад, Деніелу Редкліффу заплатили 1 мільйон фунтів стерлінгів за перший фільм, а за два останні сума зросла до 50 мільйонів.

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Про це пише Hello Magazine.

В очікуванні майбутнього серіалу HBO шанувальники франшизи "Гаррі Поттер" з усього світу напередодні отримали грандіозні новини щодо свіжого касту.

Головний герой Гаррі Поттер та його двоє найкращих друзів Герміона та Рон були представлені світові, слідуючи слідами міжнародних суперзірок Деніела Редкліффа, Емми Вотсон та Руперта Грінта. Домінік Маклафлін зіграє роль "Хлопчика, який вижив" разом з Арабеллою Стентон у ролі Герміони Грейнджер та Алістером Стаутом у ролі Рона Візлі. Юні зірки приєднаються до відомих акторів, таких як Джон Літгоу (Альбус Дамблдор) та Нік Фрост (Рубеус Геґрід).

Враховуючи, що серія фільмів є однією з найпопулярніших франшиз усіх часів, практично підтверджено, що троє школярів зароблять суму грошей, яка змінить їхнє життя.

Культовий каст "Гаррі Поттера" Фото: Кадр з відео

Експерт підрахував, скільки, на його думку, Домінік, Арабелла та Алістер отримають від першого сезону, і їхній гонорар, ймовірно, лише зростатиме, якщо наступні сезони будуть продовжуватися, оскільки вони просуватимуть кожну із семи книг Джоан Роулінг.

Нік Еде припустив, що вони "зірвали джекпот" після того, як їх офіційно включили до акторського складу.

Гонорари за "Гаррі Поттера"

"Деніелу Редкліффу заплатили 1 мільйон фунтів стерлінгів за його перший фільм, а за два останні ця сума зросла до 50 мільйонів фунтів стерлінгів. Це не лише фінансовий прибуток, але й світова слава принесе їм схвалення та угоди", — вважає експерт.

Том Фелтон тим часом заробив, як повідомляється, 14 мільйонів фунтів стерлінгів, незважаючи на те, що він зіграв Драко Мелфоя лише за 31 хвилину фільмів. Можна припустити, що троє головних героїв можуть отримати такий самий значний гонорар, коли трохи подорослішають.

Том Фелтон у ролі Драко Мелфоя Фото: Скриншот

Говорячи про новий акторський склад, Еде додав: "Я можу уявити, що їм спочатку платитимуть щонайменше 1 мільйон фунтів стерлінгів за сезон, а потім ви можете навіть побачити, як вони отримуватимуть від 10 до 20 мільйонів фунтів стерлінгів кожен до кінця сьомого сезону – або навіть більше".

Зйомки, як очікується, розпочнуться вже цього літа, а сценаристка та виконавча продюсерка серіалу – Франческа Гардінер.

Повідомляється, що серіал виходитиме протягом десятиліття. А кожен сезон стане точною адаптацією книжок Джоан Роулінг, за якими було знято вісім популярних фільмів із Деніелом Редкліффом, Рупертом Грінтом і Еммою Вотсон у головних ролях.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Росіяни заговорили про блокування "Гаррі Поттера" та ще низки культових картин.

Для нового серіалу про Гаррі Поттера побудують ціле місто за один мільярд фунтів.

Ба більше, фанати побоюються, що серіал про Гаррі Поттера стане кошмаром.