Нового Гаррі Поттера, якого обрали серед 30 тисяч претендентів, помітили в Лондоні (фото)

У мережі почали з'являтись перші кадри зі зйомок серіалу "Гаррі Поттер". Зокрема, виконавець головної ролі Домінік Маклафлін поділився враженнями від того, що став новим обличчям культового героя. Актор зізнався, що для нього це здійснення дитячої мрії.

Домінік Маклафлін, який зіграє Гаррі Поттера в екранізації від HBO, уперше прокоментував своє призначення на культову роль. Під час промо свого нового фільму "Grow", де він грає разом із Ніком Фростом (актором, що втілює Гегріда у "Гаррі Поттері"), журналісти BBC News запитали молоду зірку, як він почувається в образі Поттера, пише Variety.

"Трохи сюрреалістично, якщо чесно, адже я завжди був великим фанатом "Гаррі Поттера" з дитинства. Це була роль моєї мрії, тож я у захваті, що можу її виконувати", — сказав Маклафлін.

Зйомки серіалу про Гаррі Поттера Фото: Splash News

Зйомки та акторський склад

Зйомки серіалу тривають у Великій Британії та мають продовжитися до весни 2026 року. Головну трійку — Гаррі Поттера, Герміону Ґрейнджер та Рона Візлі — обрали з понад 30 тисяч претендентів на кастингу минулої осені. Герміону зіграє Арабелла Стентон, а Рона — Алістер Стоут.

HBO вже представило перші кадри Маклафліна у ролі Поттера.Зокрема, також було оприлюднено фото Ніка Фроста в образі Гегріда.

У серіалі також знімуться:

Джон Літґоу — Альбус Дамблдор;

Джанет МакТір — Мінерва Макґонеґел;

Паапа Ессіду — Северус Снейп;

Кетрін Паркінсон — Моллі Візлі;

Локс Пратт — Драко Мелфой;

Джонні Флінн — Луціус Мелфой.

Гегрід Фото: Splash News

Прем’єра серіалу Гаррі Поттер у 2027 році

Нова екранізація "Гаррі Поттера" вийде у 2027 році на HBO та HBO Max. Шоуранером виступає Франческа Ґардінер ("Темні матерії", "Вбиваючи Єву"), режисером — Марк Мілод ("Спадкоємці"). Продюсерами серіалу стали також Джоан Роулінґ, Ніл Блер, Рут Кенлі-Леттс та Девід Гейман.

Серіал створюють HBO у співпраці з Brontë Film and TV та Warner Bros. Television.

Зйомки серіалу "Гаррі Поттер" Фото: Splash News

