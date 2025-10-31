Зірка "Гаррі Поттера" виглядає невпізнанним та змінив професію (фото)

Улюбленець фанатів з "Гаррі Поттера" Станіслав Яневський залишив акторську кар'єру, щоб розпочати іншу, і виглядає зовсім інакше, ніж його колеги з Гоґвортсу.

Світовий успіх франшизи "Гаррі Поттер" вивів багатьох молодих акторів у світ глядацьких мас, але деякі з них з того часу залишили шоу-бізнес заради зовсім іншої кар'єри. Про це пише Mirror.

Хоча Емма Вотсон та Деніел Редкліфф досі є відомими іменами, кілька їхніх однокласників з Гоґвортсу зникли з поля зору громадськості.

Хто такий Станіслав Яневський

У фільмі "Гаррі Поттер і Келих вогню" (2005) Гоґвортс вітав учнів з іноземних шкіл на Тричаклунському турнірі, у якому Гаррі Поттер боровся за трофей. Серед них був Станіслав Яневський, який зіграв Віктора Крума і з того часу розпочав зовсім інший кар'єрний шлях.

40-річний болгарський актор зіграв зірку квідичу та коханого Герміони Грейнджер (Емма Вотсон) у четвертому фільмі серії.

Він змагався проти Гаррі Поттера (Деніел Редкліфф) у турнірі та мало не з'явився у передостанньому фільмі "Смертельні реліквії: Частина перша" — його коротку видалену сцену досі можна знайти на YouTube.

Станіслав Яневський Фото: Instagram

Однак, через два десятиліття після ролі, яка могла б стати визначальною для його кар'єри, Яневський покинув акторську кар'єру. Його остання роль була у фільмі 2021 року "Останнє падіння", але з того часу він став викладачем та мотиваційним спікером.

Станіслав оголосив про зміну кар'єри своїм підписникам, написавши: "Сьогодні був дуже мотивуючий день. Я взяв участь у лекції і сподіваюся, що надихнув студентів так само, як вони надихнули мене".

Станіслав Яневський Фото: Instagram

Крум був з поголеною головою та світлим волоссям на обличчі, але тепер Станіслав виглядає зовсім інакше. Навіть найвідданішим шанувальникам Поттера може бути важко впізнати його з першого погляду, з його довгим волоссям та густою бородою.

Незважаючи на те, що Станіслав залишив акторську кар'єру, йому вдалося відновити зв'язок з кількома своїми колегами по "Гаррі Поттеру". Влітку 2023 року він зустрівся з актором Драко Мелфоя Томом Фелтоном.

Станіслав Яневський Фото: Instagram

