Могила "Волдеморта": українка показала місце, де Джоан Роулінг писала "Гаррі Поттера" (фото)
Українка на імʼя Ірина показала місто, де Джоан Роулінг почала писати "Гаррі Поттера". Дівчина навідалася до столиці Шотландії — похмурого Единбурга.
У своєму Instagram мандрівниця показала, що цікавого побачити в загадковому місті. Цікаво, що саме тут Джоан Роулінг писала частину саги про "хлопчика, який вижив".
Що подивитися в Единбурзі
"Ми отримали візу і поїхали в найгарніше місто у світі. Спочатку по класиці приїхали в Лондон і обʼїхали пів Англії. Але як це, з Британською візою пропустити Шотландію? Пару годин дороги на потязі — і ось ми тут. У найказковішому і наймагічнішому місці в світі. Не дивно, що саме тут Джоан Роулінг почала писати "Гаррі Поттера". А точніше в цьому кафе", — зазначила українка.
Зокрема, Ірина показала заклад The Elephant House, де була створена частина казкового всесвіту, обожнюваного мільйонами людей по всьому світу.
Цікаво, що Вікторія-стріт, вулиця, де розташоване це кафе, прототип Алеї Діаґон — тієї самої, де чарівники купували все для Гоґвортсу.
Також Ірина показала могилу Томаса Рідла, де Джоан Роулінг взяла ідею для імені Лорда Волдеморта.
"І взагалі, як би дивно це не звучало, але Единбург — це рай для фанатів прогулянок по кладовищах. А бути тут вночі це взагалі окремий захват. В Единбурзі ідеальне все — місто, кухня, природа. І набагато приємніші люди, ніж в Англії. Чого не скажеш про ціни", — додала українка.
Де Джоан Роулінг почала писати "Гаррі Поттера"
Насправді Джоан Роулінг почала створювати "Гаррі Поттера" у потязі з Манчестера до Лондона у 1990 році. Вона пізніше розповідала, що ідея про хлопчика-чарівника з’явилася їй "раптом", під час цієї поїздки, коли потяг затримався. У неї не було ручки, тож вона просто сиділа й обдумувала персонажів та сюжет у голові.
Після цього письменниця почала записувати ідеї та розробляти історію в кафе в Единбурзі, коли вже переїхала до Шотландії. Одне з найвідоміших таких місць — кафе The Elephant House, яке часто називають "місцем народження Гаррі Поттера".
