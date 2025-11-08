Могила "Волдеморта": українка показала місце, де Джоан Роулінг писала "Гаррі Поттера" (фото)

Українка на імʼя Ірина показала місто, де Джоан Роулінг почала писати "Гаррі Поттера". Дівчина навідалася до столиці Шотландії — похмурого Единбурга.

У своєму Instagram мандрівниця показала, що цікавого побачити в загадковому місті. Цікаво, що саме тут Джоан Роулінг писала частину саги про "хлопчика, який вижив".

Що подивитися в Единбурзі

"Ми отримали візу і поїхали в найгарніше місто у світі. Спочатку по класиці приїхали в Лондон і обʼїхали пів Англії. Але як це, з Британською візою пропустити Шотландію? Пару годин дороги на потязі — і ось ми тут. У найказковішому і наймагічнішому місці в світі. Не дивно, що саме тут Джоан Роулінг почала писати "Гаррі Поттера". А точніше в цьому кафе", — зазначила українка.

Зокрема, Ірина показала заклад The Elephant House, де була створена частина казкового всесвіту, обожнюваного мільйонами людей по всьому світу.

Відео дня

Цікаво, що Вікторія-стріт, вулиця, де розташоване це кафе, прототип Алеї Діаґон — тієї самої, де чарівники купували все для Гоґвортсу.

Фото: Instagram Фото: Instagram Фото: Instagram

Також Ірина показала могилу Томаса Рідла, де Джоан Роулінг взяла ідею для імені Лорда Волдеморта.

Могила Томаса Рідла Фото: Instagram

"І взагалі, як би дивно це не звучало, але Единбург — це рай для фанатів прогулянок по кладовищах. А бути тут вночі це взагалі окремий захват. В Единбурзі ідеальне все — місто, кухня, природа. І набагато приємніші люди, ніж в Англії. Чого не скажеш про ціни", — додала українка.

Де Джоан Роулінг почала писати "Гаррі Поттера"

Насправді Джоан Роулінг почала створювати "Гаррі Поттера" у потязі з Манчестера до Лондона у 1990 році. Вона пізніше розповідала, що ідея про хлопчика-чарівника з’явилася їй "раптом", під час цієї поїздки, коли потяг затримався. У неї не було ручки, тож вона просто сиділа й обдумувала персонажів та сюжет у голові.

Після цього письменниця почала записувати ідеї та розробляти історію в кафе в Единбурзі, коли вже переїхала до Шотландії. Одне з найвідоміших таких місць — кафе The Elephant House, яке часто називають "місцем народження Гаррі Поттера".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українка розповіла, що вона побачила цікавого в Празі. Окрім найвужчої вулиці у світі, у столиці Чехії буквально можна приймати пивні ванни.

Улюбленець фанатів з "Гаррі Поттера" Станіслав Яневський залишив акторську кар'єру, щоб розпочати іншу.

Крім того, уважні фанати кіно звернули увагу на малопомітну, але цікаву деталь у фільмі "Гаррі Поттер і таємна кімната".