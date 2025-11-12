Поддержите нас UA
Будто в Италии: украинец удивил ценами на отдых в Буковеле (видео)

Украинец показал отдых в Буковеле за 17 тысяч гривен
Украинец показал отдых в Буковеле | Фото: коллаж Фокус

Украинец показал, сколько стоит уикенд в Буковеле в 2025 году. Отдохнуть в украинских Карпатах в не сезон ему обошлось в более 17 тысяч гривен.

Мужчина приехал в Буковель на поезде и активно провел три дня, посещая местные туристические локации. Своим опытом украинец поделился в Instagram.

Украинец показал отдых в Буковеле

Сколько стоит отдых в Буковеле

"Говорят, что зарабатывать надо так, чтобы цены в Буковеле были просто мизерными. Поэтому берем три свои копейки и чешем на отдых", — сказал автор видео.

С вокзала он заказал такси и приехал в апартаменты в самом центре Буковеля, где есть завтраки, бассейн с подогревом и разрешение брать своих домашних любимцев.

"Отдохнули и погнали дальше тратить свои деньги. Решил немножко газку дать в пол и покататься на самокате. Посмотрели на эту красоту и погнали в "Гуцул Ленд". Немножко проголодались и погнали хавать пирожки", — сказал мужчина.

Второй день начался с кофе, танцев и утренней прогулки. В частности, он посетил новый аквапарк "Мавка", покормил оленей (бесплатно).

Цены в Буковеле в 2025 году:

  • поезд — 237 грн;
  • такси — 500 грн;
  • отель — 5700 грн;
  • самокаты — 100 грн;
  • "Гуцул Ленд" — 430 грн;
  • выпечка — 295 грн;
  • бутылка воды — 50 грн;
  • Ski-пасс — 400 грн;
  • перекус — 2350 грн;
  • кофе — 135 грн;
  • аквапарк — 3200 грн;
  • перекус — 562 грн;
  • перекус — 590 грн;
  • сувениры — 1700 грн;
  • сладости — 1280 грн.

В комментариях люди пишут, что за такие деньги можно поехать, например, в Италию:

  • "Я плюс минус за такие деньги несколько дней в Милане тусила".
  • "По моему мнению, дороговато".
  • "Нормально кайфовал".

