Будто в Италии: украинец удивил ценами на отдых в Буковеле (видео)

Украинец показал, сколько стоит уикенд в Буковеле в 2025 году. Отдохнуть в украинских Карпатах в не сезон ему обошлось в более 17 тысяч гривен.

Мужчина приехал в Буковель на поезде и активно провел три дня, посещая местные туристические локации. Своим опытом украинец поделился в Instagram.

Украинец показал отдых в Буковеле

Сколько стоит отдых в Буковеле

"Говорят, что зарабатывать надо так, чтобы цены в Буковеле были просто мизерными. Поэтому берем три свои копейки и чешем на отдых", — сказал автор видео.

С вокзала он заказал такси и приехал в апартаменты в самом центре Буковеля, где есть завтраки, бассейн с подогревом и разрешение брать своих домашних любимцев.

"Отдохнули и погнали дальше тратить свои деньги. Решил немножко газку дать в пол и покататься на самокате. Посмотрели на эту красоту и погнали в "Гуцул Ленд". Немножко проголодались и погнали хавать пирожки", — сказал мужчина.

Второй день начался с кофе, танцев и утренней прогулки. В частности, он посетил новый аквапарк "Мавка", покормил оленей (бесплатно).

Цены в Буковеле в 2025 году:

поезд — 237 грн;

такси — 500 грн;

отель — 5700 грн;

самокаты — 100 грн;

"Гуцул Ленд" — 430 грн;

выпечка — 295 грн;

бутылка воды — 50 грн;

Ski-пасс — 400 грн;

перекус — 2350 грн;

кофе — 135 грн;

аквапарк — 3200 грн;

перекус — 562 грн;

перекус — 590 грн;

сувениры — 1700 грн;

сладости — 1280 грн.

В комментариях люди пишут, что за такие деньги можно поехать, например, в Италию:

"Я плюс минус за такие деньги несколько дней в Милане тусила".

"По моему мнению, дороговато".

"Нормально кайфовал".

