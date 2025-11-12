Будто в Италии: украинец удивил ценами на отдых в Буковеле (видео)
Украинец показал, сколько стоит уикенд в Буковеле в 2025 году. Отдохнуть в украинских Карпатах в не сезон ему обошлось в более 17 тысяч гривен.
Мужчина приехал в Буковель на поезде и активно провел три дня, посещая местные туристические локации. Своим опытом украинец поделился в Instagram.
Сколько стоит отдых в Буковеле
"Говорят, что зарабатывать надо так, чтобы цены в Буковеле были просто мизерными. Поэтому берем три свои копейки и чешем на отдых", — сказал автор видео.
С вокзала он заказал такси и приехал в апартаменты в самом центре Буковеля, где есть завтраки, бассейн с подогревом и разрешение брать своих домашних любимцев.
"Отдохнули и погнали дальше тратить свои деньги. Решил немножко газку дать в пол и покататься на самокате. Посмотрели на эту красоту и погнали в "Гуцул Ленд". Немножко проголодались и погнали хавать пирожки", — сказал мужчина.
Второй день начался с кофе, танцев и утренней прогулки. В частности, он посетил новый аквапарк "Мавка", покормил оленей (бесплатно).
Цены в Буковеле в 2025 году:
- поезд — 237 грн;
- такси — 500 грн;
- отель — 5700 грн;
- самокаты — 100 грн;
- "Гуцул Ленд" — 430 грн;
- выпечка — 295 грн;
- бутылка воды — 50 грн;
- Ski-пасс — 400 грн;
- перекус — 2350 грн;
- кофе — 135 грн;
- аквапарк — 3200 грн;
- перекус — 562 грн;
- перекус — 590 грн;
- сувениры — 1700 грн;
- сладости — 1280 грн.
В комментариях люди пишут, что за такие деньги можно поехать, например, в Италию:
- "Я плюс минус за такие деньги несколько дней в Милане тусила".
- "По моему мнению, дороговато".
- "Нормально кайфовал".
